Edilizia scolastica, iniziati i lavori di demolizione dell'asilo di Camporosso Mare (Foto e video)

Sono iniziati i lavori di demolizione dell'edificio che ospitava l'asilo di Camporosso Mare.

L'area è stata transennata e la struttura è stata quasi totalmente distrutta. Rimane per ora solo un pezzo di quello che, una volta, era l'asilo dove sono cresciute tante generazioni di bambini.

L'edificio di via Braie verrà buttato giù completamente per poi essere ricostruito interamente grazie a un finanziamento Pnrr. Il nuovo fabbricato, progettato dagli architetti Alessandro Liotta e Aldo Panetta, rispetterà la superficie della struttura precedente. Il progetto di edilizia scolastica dal design innovativo garantirà un’utenza di trenta bambini per la fascia d’età che parte dai sei mesi fino ai tre anni.