Sanremo e l'Ariston si uniscono all'ultimo saluto a Papa Francesco (Foto)

Anche Sanremo si unisce all'ultimo saluto a Papa Francesco, morto lo scorso 21 aprile. Al teatro Ariston è stato infatti trasmesso sul maxischermo il funerale del pontefice, dando a tutti i fedeli presenti in città la possibilità di assistere all'ultimo saluto che il mondo rivolge al santo padre.

Che la orte del Papa sia un evento che tocca tutto il mondo non è notizia di oggi: come era facilmente prevedibile, Piazza San Pietro è stata interamente riempita da persone provenienti da tutto il mondo, sia capi di Stato che persone comuni, con oltre 200 mila presenti. L'Ariston deve "accontentarsi" di circa 400 fedeli, che hanno comunque voluto approfittare dell'iniziativa lanciata da Walter Vacchino per consentire di assistere al funerale a tutti.

E sono stati soprattutto i turisti a usufruire di questa possibilità: tante delle persone che in questi giorni sono nella cittò dei fiori in occasione di questo lungo ponte di fine aprile hanno voluto tributare un saluto al pontefice. Persone provenienti da ogni parte del mondo, in particolare turisti di provenienza asiatica, si sono accomodati sulle poltroncine del teatro più famoso d'Italia per assistere alle sue esequie.

Papa Francesco torna quindi nuovamente all'Ariston, dopo che, durante l'ultimo Festival della Canzone Italiana, ha inviato un videomessaggio nella prima serata per ricordare l'importanza della pace. E il teatro ha voluto nuovamente rendergli, per un'ultima volta, un omaggio.