Sanremo entra nel vivo: Conti chiama Cardinaletti per la finale, al via Prima Festival davanti all’Ariston (Foto)

Mentre Carlo Conti sorprendeva il pubblico chiedendo in diretta la co-conduzione di Giorgia Cardinaletti per la serata finale del Festival di Sanremo, a pochi metri di distanza prendeva forma un altro tassello fondamentale del racconto sanremese. Proprio di fronte al Teatro Ariston, infatti, scattava la prima puntata di Prima Festival, la minitrasmissione che accompagnerà il pubblico ogni sera fino a sabato.

Un avvio quasi in simultanea, che ha restituito l’immagine di una macchina organizzativa ormai a pieno regime, capace di intrecciare palco, retroscena e atmosfera cittadina. Prima Festival andrà in onda pochi istanti prima dell’inizio ufficiale delle serate, offrendo anticipazioni, curiosità e collegamenti dal cuore pulsante della kermesse. Alla guida del format ci sono Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi, un trio affiatato chiamato a raccontare il Festival da un punto di vista più informale e dinamico. Tra look, prove generali e umori degli artisti, la minitrasmissione si propone come un vero e proprio antipasto quotidiano dello show serale.

Sanremo, insomma, è ufficialmente partita: tra inviti last minute sul palco dell’Ariston e collegamenti in esterna, il Festival conferma ancora una volta la sua capacità di moltiplicare storie, linguaggi e momenti di spettacolo, dentro e fuori dal teatro.

(Foto di Ezio Cairoli)