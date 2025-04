Giovani della Diocesi a Roma per partecipare al 'Giubileo degli Adolescenti' (Foto)

Sveglia all’alba per i giovani della diocesi di Albenga-Imperia: un centinaio, tra ragazzi e ragazze ed educatori, sono partiti alla volta di Roma per partecipare al Giubileo degli Adolescenti. Grazie all’organizzazione dell’Azione Cattolica diocesana, questi giovani — dai 13 ai 17 anni — hanno l’occasione di compiere un pellegrinaggio giubilare, che consente a ognuno di sperimentare la grande misericordia del Signore. Camminare insieme per le vie della Città Eterna ci aiuterà ancor di più a sentirci Chiesa.



Ovviamente questo pellegrinaggio si svolgerà in giornate particolarmente significative per la Chiesa, durante il lutto per la scomparsa del Santo Padre Francesco: "Parteciperemo, domenica alle 10:30, alla Santa Messa celebrata dal cardinale Parolin in piazza San Pietro; si tratta di una delle Messe dei 'novendiali', i tradizionali giorni di lutto che seguono i funerali dei Pontefici. Anche questa esperienza rappresenterà un momento di Chiesa che si stringe in preghiera per il pastore che ci ha lasciato".



Un pellegrinaggio ricco di iniziative, che aiuterà i ragazzi e tutti i partecipanti a sentirsi parte di una Chiesa non solo oltre le parrocchie e nella diocesi, ma, ancor di più, come comunità universale.