Premiazione pubblica per Sbandieratori e Musici della Città Ventimiglia, Zappia: "Un gesto che va oltre il simbolo"

"In qualità di presidente dell’associazione Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia, questa mattina, ho letto con grande emozione la proposta del consigliere comunale Martinetto di premiare pubblicamente, in apertura del prossimo Consiglio comunale, tutti i ragazzi che hanno preso parte all’apertura del Festival di Sanremo. Una proposta che mi riempie di orgoglio, perché rappresenta un riconoscimento non solo per un’esibizione ma per un percorso fatto di sacrifici, disciplina e amore per la nostra città" - dichiara Rocco Alessio Zappia, presidente degli Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia, commentando la proposta del consigliere comunale di minoranza della città di confine Nico Martinetto di premiarli pubblicamente per la partecipazione al Festival di Sanremo.

"Esibirsi davanti al Teatro Ariston, il teatro più importante d’Italia, e successivamente salire sul palco più prestigioso del Paese durante la serata delle cover del Festival di Sanremo, quando ormai tutti i riflettori erano puntati su quell’evento, è stato qualcosa che difficilmente potremo dimenticare. Farlo accanto a un’artista del calibro di Laura Pausini, per lanciare un messaggio di speranza e di pace, con la coreografia firmata da Luca Tommasini, ha dato a quei momenti un valore ancora più profondo" - afferma Zappia - "Non si è trattato soltanto di uno spettacolo. È stato un messaggio forte, un’immagine di giovani che attraverso la tradizione, la musica e il movimento hanno saputo rappresentare Ventimiglia su un palcoscenico nazionale. Dietro quei pochi minuti di diretta televisiva ci sono mesi di prove, organizzazione, tensione e responsabilità. C’erano ragazzi emozionati ma determinati, consapevoli di portare con sé il nome della propria città e della propria associazione".