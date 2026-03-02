Ventimiglia, torna la Fiera di San Giuseppe: sopralluogo tecnico nel centro storico (Foto)

In vista dell’evento, si è svolto, nei giorni scorsi, un sopralluogo tecnico lungo l’area interessata dalla manifestazione per verificare nel dettaglio ogni aspetto organizzativo e garantire il corretto svolgimento della fiera. Per l'occasione erano presenti i tecnici comunali, l’ingegnere incaricato per la sicurezza, la polizia locale e il vicesindaco Marco Agosta.

"L’obiettivo è assicurare un evento non solo partecipato e vivace ma anche pienamente sicuro" - fa sapere il vicesindaco Marco Agosta - "Durante il sopralluogo sono stati controllati i percorsi di accesso, le vie di fuga, il posizionamento degli stand, la viabilità alternativa e i presidi di sicurezza previsti dal piano organizzativo. Un lavoro di squadra che conferma l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso la tutela di espositori e visitatori".