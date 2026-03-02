Smart working: Liguria quarta in Italia per diffusione, davanti ci sono solo Lazio, Lombardia e Piemonte

La Liguria si conferma tra le regioni italiane più attive sul fronte del lavoro agile. Nel 2023 sono stati 88.925 gli occupati, tra dipendenti e autonomi, che hanno lavorato in smart working almeno un giorno al mese, pari al 14% del totale degli occupati regionali.

È quanto emerge dall’ultimo report dell’Istat sulla diffusione del “lavoro agile” in Italia e rilanciato dall’Ansa. Con questa percentuale, la Liguria si colloca al quarto posto a livello nazionale, preceduta solo da Lazio con il 21,5%, Lombardia con il 18,6% e Piemonte con il 14,5%. Il dato ligure risulta superiore alla media nazionale, che si attesta al 13,8%, ma nel complesso l’Italia registra ancora una diffusione dello smart working inferiore rispetto alla maggior parte degli altri Paesi europei.

Il report evidenzia come, a distanza dall’emergenza pandemica che aveva imposto un ricorso massiccio al lavoro da remoto, il lavoro agile si sia stabilizzato su livelli significativi ma non omogenei sul territorio nazionale, con una maggiore concentrazione nelle grandi aree metropolitane e nelle regioni con forte presenza di servizi avanzati e pubblica amministrazione