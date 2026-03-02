Sanremo, il comune accetta la donazione di tre defibrillatori: nuovi DAE per San Romolo, Bevino e Borello

La Giunta Comunale di Comune di Sanremo ha approvato all’unanimità l’accettazione della donazione di tre defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) destinati alle frazioni di San Romolo, Bevino e Borello. La donazione è stata formalizzata dall’associazione Amici di San Romolo, che con questo gesto di spirito di liberalità contribuisce in modo concreto alla tutela della salute pubblica e alla diffusione di strumenti salvavita sul territorio comunale.

I dispositivi saranno messi a disposizione della comunità e collocati in apposite teche, in posizioni che garantiscano accessibilità e sicurezza. I DAE sono in grado di riconoscere automaticamente le aritmie cardiache gravi e di intervenire tempestivamente, aumentando le possibilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco. La manutenzione dei defibrillatori sarà a carico del Comune e rientrerà in un accordo con l’Azienda Sanitaria Locale, con copertura finanziaria già prevista a bilancio.

L’Amministrazione ha inoltre espresso il proprio apprezzamento e la più sentita gratitudine ai donanti per l’importante contributo a favore della collettività.