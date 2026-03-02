Sanremo: durante il Festival vince quasi 45mila euro puntando un solo centesimo: festa al Casinò per un turista

Un bottino complessivo da 1,3 milioni di euro e ben 150 jackpot superiori ai 5.000 euro: sono questi i numeri registrati in sala slot nelle ultime settimane. Ma tra tutte le vincite, ce n’è una che spicca più delle altre per la sua incredibile combinazione di fortuna e audacia.

Il premio più interessante è infatti finito nelle mani di un turista del Centro Italia, in vacanza in Riviera, che ha centrato una vincita da 44.488 euro puntando appena un centesimo di euro. Una giocata minima che si è trasformata in un risultato straordinario, lasciando senza parole gli altri presenti in sala. La vincita, arrivata quasi per caso durante una serata di relax, è stata subito festeggiata con la moglie, tra sorrisi e incredulità. Una storia che conferma come, nel mondo delle slot, anche la puntata più piccola possa regalare emozioni e premi da capogiro.

Un episodio che contribuisce a rendere ancora più significativo il bilancio complessivo della settimana festivaliera del Casinò matuziano, dimostrando come la fortuna, a volte, sappia sorprendere nel modo più inatteso.