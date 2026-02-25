Sanremo 2026, gli Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia si esibiscono con Laura Pausini

Gli Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia si esibiscono al Festival di Sanremo. Il gruppo aprirà, infatti, la serata delle cover di venerdì sera insieme a Laura Pausini.

L'esibizione è prevista alle 20.45 del 27 febbraio. "Condivideremo il palco con Laura Pausini in una straordinaria esibizione con coreografia firmata da Luca Tommasini" - fanno sapere gli Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia che avranno così l'occasione di rappresentare la città di confine in un evento seguito a livello internazionale.

Il gruppo ha già provato l'esibizione insieme alla cantante proprio di fronte all'Ariston. "Un momento storico che porta Ventimiglia sotto i riflettori di tutto il mondo" - dicono entusiasti - "Orgogliosi di rappresentare la nostra città sul palco più prestigioso della musica italiana".