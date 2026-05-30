Feste, sagre, musica, teatro, sport e cultura: tanti eventi animeranno Camporosso in estate

Feste, sagre, musica, teatro, sport e cultura animeranno l’estate di Camporosso. Tanti gli eventi in programma proposti dal calendario manifestazioni 2026 del Comune.

“Siamo pronti col nostro calendario estivo ‘Camporosso 2026’, che a breve sarà disponibile sui siti ufficiali e su carta stampata. Sarà una stagione dedicata allo svago e alla socialità ma anche ricca di momenti culturali e tradizionali” - svela l’assessore Rosella Gastaldo - “Il 6 giugno alle 21 andrà in scena all’Arena di Bigauda uno spettacolo di teatro e danza dal titolo ‘Dumbo sono io’ con coreografie straordinarie a cura di Revolution Dance Studio, che garantirà musica e sorprese anche per i più piccoli. Si proseguirà poi con la seconda edizione della festa della birra artigianale 'La' c’è birra’ che si svolgerà in tre serate: l'11, il 12 e il 13 giugno dalle 18.30 nelle nostre suggestive terrazze del centro Falcone. È un evento patrocinato dal comune di Camporosso e organizzato su iniziativa dell'associazione ACEB (Associazione Culturale Eventi Benefici). In degustazione si potranno trovare prodotti d'eccellenza, hanno, infatti, aderito molti birrifici con oltre venti tipologie di birra artigianale alla spina e ristoratori tipici di vario genere. Nelle tre serate non mancherà ovviamente un assortito intrattenimento di musica dal vivo e dj set”.

Ritorneranno diversi attesi appuntamenti. “Nel programma estate 2026 proseguiranno le nostre rassegne musicali: Onde Sonore, che propone nelle piazze e nei punti più accoglienti della nostra bellissima città ben sette eventi di ogni genere musicale iniziando già da sabato 30 maggio in piazza Garibaldi, e la Popular Music dedicata alle bande musicali e al folclore della nostra tradizione territoriale; la rassegna si svilupperà in quattro serate, come sempre, nei giardini di piazza d'Armi a Camporosso Mare. Le indicazioni delle date e dei partecipanti saranno tutte riportate in calendario e sulle altre forme pubblicitarie" - sottolinea Gastaldo - “La serata del 21 giugno sarà riservata alla travolgente Festa della Musica, con degustazioni di ogni genere, band e postazioni dj su tutto il territorio, compreso il nostro centro storico e la passeggiata mare. Il mese di giugno vede anche la partenza della rassegna teatrale dedicata alle commedie dialettali, che si concluderà a fine luglio con la performance della, appena costituita, compagnia teatrale di Camporosso: Cheli da luna bona”.

“Tra gli eventi musicali segnalo anche la seconda edizione di Mediterranea, una serata molto ricca dedicata alle sonorità legate alle terre che si affacciano sul nostro mare con omaggio a De André, all'Occitania, al sud Italia e al nord Africa: sul lungomare de André l'11 luglio alle 21. Sempre a luglio, sabato 25, ospiteremo il Big Beer Music Fest, una serata Music Party RDS al Palabigauda con proposte enogastronomiche e tanto divertimento” - mette in evidenza l’assessore di Camporosso - "Altro evento da non perdere è la terza edizione della Jazz Valley, dedicata al jazz di alto livello in collaborazione con altri quattro comuni della vallata (Dolceacqua, Rocchetta, Pigna, Castelvittorio). Come sempre la serata conclusiva sarà quella di Camporosso sulla terrazza del centro Falcone con l’esibizione di ‘Dal Prà Big Band’, il 21 agosto alle 21. A rendere la nostra estate sempre molto attraente non mancano le tre attese sagre a cura della Proloco Gli Amici del Mulino: Accigando, appena conclusa, la sagra dello Stocco e la sagra della Lumaca. Tra le sagre avremo anche il 10 luglio , la seconda edizione della sagra dell'arancino, novità dell'anno scorso che ha riscosso grandissimo successo e soddisfazione, e, come ogni anno, il 20 settembre, vi aspettano i nostri famosi Barbajuai, sagra a cura della Protezione Civile. Tra gli eventi culturali, proponiamo il 12 settembre, nella grande Arena di Bigauda, a regia di Alessandro Bergallo, uno spettaccolo teatrale dal titolo ‘Rete Speiazzati’ e lo spettaccolo di divulgazione musicale e culturale del 16 agosto, sul lungomare de André, un incontro tra il razionale e l'irrazionale, molto suggestivo, a cura del professor Cristian Bonaccini. Ringrazio gli uffici comunali e le associazioni locali per il grande lavoro e la determinante collaborazione. Vi aspettiamo in tantissimi e sempre con allegria”.

Il calendario degli eventi estivi completo:

Sabato 16 e domenica 17 maggio: ‘Lucente’, convegno olistico/espositivo dedicato al benessere psico-fisico ad alla crescita personale al Centro G. Falcone dalle 10 alle 24.

Domenica 24 maggio: ‘Acciugando'” a cura della Pro Loco “Gli amici del mulino” di Camporosso al Palatenda Bigauda dalle 12.

Sabato 30 maggio: OndeSonore con “Nandino Dj” in piazza Garibaldi dalle 18.30.

Sabato 30 maggio: spettacolo all’aperto per bambini a cura del pagliaccio Fragolone nei giardini presso la chiesa di Camporosso alle 21.

Domenica 31 maggio: spettacolo all’aperto per bambini a cura del pagliaccio Fragolone in piazza D’Armi alle 16.30.

Domenica 31 maggio: camminata ‘Donna vita libertà’, giornata a cura dell’associazione Scuola di Pace con pranzo per i partecipanti presso il Palatenda Bigauda dalle 10.

Sabato 6 giugno: progetto teatro danza a cura dell’ASD Dance Revolution di Bordighera presso l’Arena Bigauda alle 21.

Giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 giugno: L’A’ C’E’ BIRRA, evento promozionale birra artigianale a cura dell’ACEB al centro G. Falcone dalle 19 alle 24.

Domenica 14 giugno: concerto dell’Orchestra Sinfonica Città di Imperia sulla terrazza del centro G. Falcone.

Domenica 14 giugno: concerto musicale a cura della scuola Musicarte di Camporosso in collaborazione con l’associazione Aquilone al Palatenda Bigauda alle 21.

Sabato 20 giugno: OndeSonore con i “Flyers Direct” sul Lungomare De Andrè dalle 18.30.

Domenica 21 giugno: Festa della Musica dalle 19 con gruppo musicale “Vedo Nero Tribute Band” al bar Sabrina; gruppo musicale Mauro Vero & DOC-G” al Bar Guglielmo; allievi della scuola Musicarte Associazione “AQUILONE” in piazza D’Armi; gruppo musicale “Blue Velvet Sound” in pizzeria Mayto; gruppo musicale “Glamour Live Music” sul lungomare De André; “JACK-Y Band”sul lungomare De André; “Nandino DJ” in piazza Marconi; gruppo musicale “Electroposh” in piazza Garibaldi.

Martedì 30 giugno: alle 21 rassegna commedie dialettali “I mestieri” a cura della Compagnia Teatrale di Ospedaletti “Nasciui Pe’ Rie” al palatenda Bigauda.

Giovedì 2 luglio: alle 21 rassegna Popular Music con il coro dialettale “Cheli de Campurussu” in piazza D’Armi.

Venerdì 3 e sabato 4 luglio: “ARTE E GUSTO” a cura della CNA di Imperia, manifestazione di natura espositiva, culturale e intrattenitiva incentrata sui temi dell’arte, dell’artigianato e delle culture e volta alla promozione del territorio e delle sue tradizioni ed eccellenze al centro G. Falcone dalle 18 alle 24.

Sabato 4 luglio: OndeSonore con la scuola Musicarte di Camporosso, spettacolo itinerante musica-teatro-canto presso il centro storico alle 21.

Martedì 7 luglio: rassegna commedie dialettali, “L’umanità in un atto unico” a cura della Compagnia Stabile di Vallecrosia “Teatro della luna” al palatenda Bigauda alle 21.

Giovedì 9 luglio: rassegna Popular Music con l’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia in piazza D’Armi alle 21.

Venerdì 10 luglio: ‘Sagra dell’arancina”, degustazione eccellenza della cucina tradizionale della Regione Sicilia con il gruppo musicale Jack-y band al Palatenda Bigauda dalle 19.

Sabato 11 luglio: evento musicale Mediterranea con i gruppi “Ligustica Ensemble”, “Oggitani” e “Lizzadro Trio” sul lungomare De Andrè alle 21.

Martedì 14 luglio: rassegna commedie dialettali “U meigu di Mati” a cura della Compagnia Stabile Città di Sanremo al palatenda Bigauda alle 21.

Martedì 14 luglio: spettacolo all’aperto per bambini a cura della “Miletto Production – Piazza D’Armi alle 21.

Giovedì 16 luglio: rassegna Popular Music con la Banda Musicale Città di Ventimiglia in piazza D’Armi alle 21.

Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 luglio: spettacoli, musica e danza a cura dell’Ass. Famu Muxica a Sangiaixu, maestri e allievi in esibizione, all’arena Bigauda alle 21.

Martedì 21 luglio: rassegna commedie dialettali, “A veritá a l'ufende” a cura della Cumpagnia d’u Teatru Ventimigliusu, al palatenda Bigauda alle 21.

Giovedì 23 luglio: rassegna Popular Music con la Banda Musicale “Borghetto S. Nicolo’ - Città di Bordighera” in piazza D’Armi alle 21.

Venerdì 24 luglio: OndeSonore con D-Sparsi in piazza Garibaldi dalle 18.30.

Sabato 25 luglio: serata enogastronomica, Devoto Spettacoli presenta: Big Beer Music Fest con DJ e speaker di RDS – Palatenda Bigauda dalle 19.

Martedì 28 luglio: rassegna commedie dialettali, “Girumin u se vo maria” a cura della Compagnia “Cheli Da Luna Bona” di Camporosso al Palatenda Bigauda alle 21.

Venerdì 31 luglio: OndeSonore con DocDJ in piazza Marconi dalle 18.30.

Sabato 1 agosto: OndeSonore con la Cover Band De Gregori con i “Compagni di Viaggio” sul lungomare De Andrè alle 21.

Venerdì 7 agosto: OndeSonore con il duo “Strangevocals” (musica anni ’90 e non solo) in piazza Marconi dalle 18.30.

Domenica 16 agosto: “Razionale ed irrazionale: la matematica spiega le forme d’arte”, spettacolo di divulgazione musica e cultura a cura del Prof. Cristian Bonacini sul lungomare De Andrè alle 21.

Venerdì 21 agosto: Jazz Valley, rassegna di musica jazz, concerto del gruppo “Dal Prà Big Band” sulla terrazza del centro G. Falcone alle 21.

Martedì 25 agosto: spettacolo all’aperto per bambini a cura della “Miletto Production in piazza Garibaldi alle 21.

Venerdì 28 agosto: Miwa Cartoon Cover Band, serata teatrale/musicale e benefica a cura dell’ACEB – Arena Bigauda alle 21.

Sabato 29 agosto: serata calabrese, 10° sagra dello stocco a cura della Pro Loco “Gli amici del mulino” di Camporosso al palatenda e all’arena Bigauda dalle 19.

Sabato 12 settembre: “RETE SPIAZZATI”, spettacolo teatrale, regia a cura di Alessandro Bergallo.

Domenica 20 settembre: sagra dei barbagiuai a cura della Protezione Civile di Camporosso al palatenda Bigauda dalle 14.30.

Venerdì 25 settembre: spettacolo benefico con Andrea Di Marco, comico di Zelig, nella sala Tigli del Centro G. Falcone alle 21.

Domenica 27 settembre: Festa della lumaca della val Nervia a cura della Pro Loco “Gli amici del mulino” di Camporosso al Palatenda Bigauda dalle 12.

Domenica 18 ottobre: StraCamporosso, nona edizione (6° Memorial Monica Ligustro) della corsa podistica amatoriale con partenza dall’arena Bigauda alle 10.

Sabato 24e domenica 25 ottobre, al Palatenda, manifestazione sportiva vespistica “Coppa delle Regioni” a cura del Vespa Club Riviera dei Fiori di Bordighera al parcheggio del Palatenda Bigauda.