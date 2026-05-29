Il Nautico A. Doria protagonista alla Fiera del Libro di Porto Maurizio tra orientamento, storia e tradizione

L’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “A. Doria” – Polo Tecnologico Imperiese sarà tra i protagonisti della prossima Fiera del Libro di Porto Maurizio, in programma dal 29 al 31 maggio nel centro storico cittadino. Per l’occasione, gli studenti del Nautico, affiancati dal loro tutor nell’ambito del Progetto Formativo Scuola e Lavoro, saranno presenti tra gli stand della manifestazione per offrire informazioni e consigli a giovani e famiglie chiamati a scegliere il percorso di studi da intraprendere al termine dell’estate 2026.

Un’importante occasione di orientamento, ma anche di promozione delle peculiarità di una scuola che da decenni rappresenta un punto di riferimento per la formazione marittima del territorio. Particolare interesse quando tra i banchi della fiera è previsto il gonfiaggio di una grande zattera di salvataggio, iniziativa che consentirà al pubblico di conoscere da vicino alcune delle dotazioni fondamentali per la sicurezza in mare. Nello stand del Nautico sarà inoltre allestita una mostra fotografica dedicata agli studenti di ieri e di oggi. Un percorso per immagini che racconterà la storia dell’istituto e offrirà l’opportunità di ritrovare ricordi, esperienze e volti di diverse generazioni di allievi.

«La partecipazione alla Fiera del Libro rappresenta un’importante occasione di incontro con il territorio e con le famiglie», sottolineano gli organizzatori dell’iniziativa. «Sarà anche un momento speciale per riunire gli ex allievi della storica scuola, che potranno ritrovarsi passeggiando tra i libri e condividendo ricordi ed esperienze». Tre giorni all’insegna della cultura, della formazione e della memoria, con il Nautico “A. Doria” pronto a raccontare il proprio passato e a guardare al futuro attraverso le nuove generazioni di studenti.