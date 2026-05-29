Ospedaletti celebra la Festa della Repubblica e Sant’Erasmo con una giornata dedicata alla comunità

In occasione delle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana e dei festeggiamenti dedicati a Sant’Erasmo, patrono dei Marinai, il Comune di Ospedaletti promuove una giornata che riunisce le due ricorrenze in un unico programma, in calendario lunedì 1 giugno.
Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 18 con la Santa Messa nella piccola Piazza Sant’Erasmo. Alle ore 19 partirà la processione lungo le vie del paese con destinazione la spiaggia antistante il Municipio, dove si terranno la deposizione di una corona d’alloro e la benedizione del mare.
Successivamente il corteo raggiungerà Piazza Caduti di Nassiriya per la celebrazione della Festa della Repubblica Italiana. Il programma prevede l’Onore ai Caduti, l’allocuzione del Sindaco e la consegna di una copia della Costituzione ai residenti neo-maggiorenni.
Al termine della cerimonia, i partecipanti faranno ritorno in Piazza Sant’Erasmo, dove sarà offerto un rinfresco curato dall’associazione locale di volontariato “Il Descu Spiaretè”.
L’animazione musicale dell’intera manifestazione sarà affidata all’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia.
Il Comune di Ospedaletti invita tutta la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni.