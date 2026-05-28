Cervo in blu d’inchiostro, Mariapia Veladiano protagonista del doppio appuntamento tra Langhe e Ponente

Due borghi tra i più belli d’Italia, due luoghi dall’anima profondamente letteraria, un festival Cervo in blu d' inchiostro che quest’anno sceglie lo sguardo femminile per interrogare il presente. Sarà la scrittrice vicentina Mariapia Veladiano la protagonista del doppio appuntamento del festival letterario curato da Francesca Rotta Gentile, in programma venerdì 5 giugno alle ore 18.30 al Castello di Perno nella Biblioteca Einaudiana a Monforte d’Alba, e sabato 6 giugno alle ore 17.00 all’Oratorio di Santa Caterina di Cervo, nella Liguria di Ponente.

Autrice tra le più autorevoli e sensibili della narrativa italiana contemporanea, Mariapia Veladiano, finalista al Premio Strega con il romanzo La vita accanto e per oltre trent’anni insegnante e dirigente scolastica, dialogherà con la professoressa Lucinda Buja e con Francesca Rotta Gentile attorno ai temi centrali della sua più recente opera, Dio della polvere (Guanda).

Il festival, interamente declinato al femminile, intende quest’anno approfondire il rapporto tra la donna e la fede, tra spiritualità e responsabilità civile, attraverso voci capaci di affrontare con profondità e coraggio le grandi questioni del nostro tempo.

In Dio della polvere, Veladiano entra nel cuore di uno dei temi più delicati e controversi della Chiesa contemporanea: gli abusi taciuti e le dinamiche di potere che troppo spesso alimentano silenzi e omertà. Il romanzo prende avvio dall’incontro tra Chiara, fisioterapista e donna di fede, e un vescovo chiamato a confrontarsi con una dolorosa vicenda di violenza che coinvolge una giovane ragazza. Ne nasce un dialogo serrato, umano e necessario, capace di interrogare coscienze, responsabilità e possibilità di cambiamento.

La scrittura intensa e diretta di Veladiano si muove tra letteratura, etica e spiritualità, confermando la capacità dell’autrice di affrontare temi complessi senza rinunciare alla delicatezza dello sguardo umano.

Mariapia Veladiano, laureata in filosofia e teologia, ha pubblicato numerosi romanzi e saggi per Guanda, tra cui Lei, dedicato alla figura di Maria di Nazaret, Adesso che sei qui, vincitore del Premio Flaiano 2021, Quel che ci tiene vivi e Il tempo è un dio breve. Collabora inoltre con “la Repubblica”, “Avvenire”, “L’Osservatore Romano” e la rivista “Il Regno”.

L’incontro di Perno vedrà la presenza della libreria La Torre di Alba e si concluderà con un aperitivo offerto con i vini del Castello di Perno. È obbligatoria la prenotazione, con ingresso gratuito, scrivendo a eventi@castellodiperno.it

A Cervo sarà presente la libreria Ubik di Imperia e, a seguire, il pubblico potrà partecipare a una cena conviviale con l' autrice presso il ristorante San Giorgio di Cervo. Per informazioni scrivere a

tramediculturaeventi@gmail.com

Due appuntamenti che uniscono idealmente le colline delle Langhe e il mare ligure attraverso la forza della letteratura, della riflessione e dell’incontro.



