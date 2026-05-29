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Eventi | 29 maggio 2026, 11:10

L’Orchestra Sinfonica e i bambini dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante protagonisti sul palco del Casinò

Lo spettacolo “Favole, Musica, Teatro” ha rappresentato un viaggio magico tra storie, suoni ed emozioni, per tradurre in musica l’emozione delle favole

Grande spettacolo ieri sera al teatro dell’opera del Casinò, dove è andato in scena un appuntamento che ha visto protagonisti, insieme con l'Orchestra Sinfonica, i bambini delle classi terze dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante (Volta – San Pietro – Castillo). Un concerto, prodotto interamente dalla Fondazione Orchestra Sinfonica, che è stato portato in scena come prima assoluta.

Lo spettacolo “Favole, Musica, Teatro” ha rappresentato un viaggio magico tra storie, suoni ed emozioni, per tradurre in musica l’emozione delle favole. I bambini sono stati i protagonisti anche sul palco: nel coro, come attori e come scenografi. Insieme a loro i professori d’orchestra diretti dal Maestro Paolo Bianchi, che ha anche composto le musiche per l'occasione, la soprano Claudia Sasso e il baritono Richard Rittelmann. I testi di Cecilia Loda sono stati recitati dall’attore Davide Mancini, con la regia di Luna Simona Manca. I costumi sono stati curati dall’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante, con il coordinamento delle maestre Daniela Messina e Caterina Grasso.

Tre le favole portate in scena: “La nuvoletta rosa”, “L’orsetto curioso” e “Tarallino, pulcino di maggio”. La produzione si inserisce in un Progetto Scuole che vuole avvicinare i bambini alla musica classica, all’opera e al teatro.

In apertura di spettacolo, il direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo Giancarlo De Lorenzo ha ringraziato il pubblico per l’affetto dimostrato con la costante presenza alla stagione invernale/primaverile appena conclusa e al Festival di Musica Barocca.

L’occasione è stata anche quella di ricordare l’appuntamento di martedì 2 giugno, alle 16.45 al Teatro dell’Opera, con il Concerto per la Festa della Repubblica. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Il programma prevede l’esecuzione della Sinfonia n. 3 “Eroica” di Ludwig Van Beethoven, simbolo di libertà.

Il concerto si inserisce all’interno delle celebrazioni per il 2 giugno, che prevedono nel pomeriggio, sempre al teatro del Casinò, alle 15.30 la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alle 16 la presentazione del libro “Viva il Re! Viva la Repubblica! 2 giugno 1946. La storia e le storie di un voto” con il prof. Alfonso Celotto e l’avv. Giulia Guerrini.

Redazione

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