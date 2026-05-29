L’Orchestra Sinfonica e i bambini dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante protagonisti sul palco del Casinò

Grande spettacolo ieri sera al teatro dell’opera del Casinò, dove è andato in scena un appuntamento che ha visto protagonisti, insieme con l'Orchestra Sinfonica, i bambini delle classi terze dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante (Volta – San Pietro – Castillo). Un concerto, prodotto interamente dalla Fondazione Orchestra Sinfonica, che è stato portato in scena come prima assoluta.

Lo spettacolo “Favole, Musica, Teatro” ha rappresentato un viaggio magico tra storie, suoni ed emozioni, per tradurre in musica l’emozione delle favole. I bambini sono stati i protagonisti anche sul palco: nel coro, come attori e come scenografi. Insieme a loro i professori d’orchestra diretti dal Maestro Paolo Bianchi, che ha anche composto le musiche per l'occasione, la soprano Claudia Sasso e il baritono Richard Rittelmann. I testi di Cecilia Loda sono stati recitati dall’attore Davide Mancini, con la regia di Luna Simona Manca. I costumi sono stati curati dall’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante, con il coordinamento delle maestre Daniela Messina e Caterina Grasso.

Tre le favole portate in scena: “La nuvoletta rosa”, “L’orsetto curioso” e “Tarallino, pulcino di maggio”. La produzione si inserisce in un Progetto Scuole che vuole avvicinare i bambini alla musica classica, all’opera e al teatro.

In apertura di spettacolo, il direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo Giancarlo De Lorenzo ha ringraziato il pubblico per l’affetto dimostrato con la costante presenza alla stagione invernale/primaverile appena conclusa e al Festival di Musica Barocca.

L’occasione è stata anche quella di ricordare l’appuntamento di martedì 2 giugno, alle 16.45 al Teatro dell’Opera, con il Concerto per la Festa della Repubblica. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Il programma prevede l’esecuzione della Sinfonia n. 3 “Eroica” di Ludwig Van Beethoven, simbolo di libertà.

Il concerto si inserisce all’interno delle celebrazioni per il 2 giugno, che prevedono nel pomeriggio, sempre al teatro del Casinò, alle 15.30 la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alle 16 la presentazione del libro “Viva il Re! Viva la Repubblica! 2 giugno 1946. La storia e le storie di un voto” con il prof. Alfonso Celotto e l’avv. Giulia Guerrini.