Festival della Cultura Mediterranea, Formedil Imperia Sanremo porta inclusione e creatività a Porto Maurizio

Formedil Imperia e Sanremo per l’inclusione sarà tra i protagonisti della 25ª edizione del Festival della Cultura Mediterranea – Fiera del Libro di Imperia, in programma il 29, 30 e 31 maggio a Porto Maurizio. Per tutta la durata della manifestazione, il gazebo dell’Ente sarà allestito in Via XX Settembre, con attività aperte al pubblico dalle 9.30 alle 22.30. Nel corso delle tre giornate, gli allievi dei percorsi di inclusione sociale e lavorativa promossi da Formedil saranno coinvolti in uno spazio dedicato a creatività, territorio, mestieri e partecipazione attiva. Bambini, famiglie e visitatori potranno partecipare a laboratori aperti, attività manuali e momenti di confronto per conoscere da vicino le esperienze realizzate dagli studenti.

Cuore del progetto sarà “La straordinaria avventura di Olivia, l’oliva taggiasca”, libro illustrato nato da un percorso educativo e laboratoriale condiviso tra ragazzi, docenti e operatori. Dal progetto sono poi nati ulteriori sviluppi creativi, tra cui il peluche di Olivia e diverse attività didattiche collegate. L’iniziativa ha permesso agli allievi di approfondire la conoscenza delle tradizioni liguri e dei mestieri locali, sviluppando al tempo stesso competenze relazionali, autonomia personale, capacità espressive e spirito di collaborazione. Un’esperienza nella quale l’inclusione viene costruita concretamente attraverso attività condivise.

Tra le iniziative proposte nel gazebo di Formedil Imperia e Sanremo per l’inclusione ci saranno:

creazione di segnalibri artistici ;

; realizzazione di braccialetti con catene di biciclette riciclate ;

; quiz e giochi dedicati alla storia di Imperia e del territorio;

attività manuali e artistiche per bambini;

esposizione dei lavori e dei progetti realizzati dagli allievi.

Durante il Festival saranno inoltre presentati i corsi “Pro.Poli”, “Io Sono Qui” ed “Ercole”, percorsi professionalizzanti rivolti a giovani con fragilità e disabilità, finalizzati allo sviluppo delle autonomie personali e all’inserimento nel mondo del lavoro.

«La partecipazione al Festival della Cultura Mediterranea rappresenta un'importante occasione per mostrare come la formazione possa diventare uno straordinario strumento di inclusione sociale e crescita personale», dichiara Francesco Castellaro, direttore del Formedil Imperia. «Attraverso progetti come “Pro.Poli”, “Io Sono Qui”, “Ercole” e le attività sviluppate intorno alla storia di Olivia, vogliamo dimostrare che l'inclusione passa dalla partecipazione attiva, dall'acquisizione di competenze e dalla concreta possibilità di costruire il proprio futuro all'interno della comunità e del mondo del lavoro», conclude Castellaro.