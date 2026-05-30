Sanremo: Domenica “Concerto per un flauto” con De Franceschi alla Fos

Si potrebbe parlare di un concerto di solidarietà, quello che si terrà domani, domenica 31 maggio con inizio alle ore 18 nel Piccolo Teatro della Federazione Operaia di via Corradi. Rientra nella rassegna “Musica Arti & Mestieri” curata da Freddy Colt e vedrà protagonisti due musicisti della città dei fiori. Il movente è legato alla disavventura vissuta dal professor Simone De Franceschi qualche mese fa quando in treno di ritorno da un concerto fu derubato del suo prezioso flauto d’oro.

Il sanremese Simone De Franceschi, figlio d’arte, è un valente flautista che collabora con la prestigiosa Orchestra dei “Pomeriggi Musicali” di Milano ed è docente al Conservatorio di Udine. In questo caso offrirà un concerto di pagine musicali per flauto e pianoforte dal titolo “Concerto per un flauto”. Le offerte che il pubblico vorrà dare vengono in questo caso destinate dalla Federazione Operaia al musicista stesso affinché possa dotarsi di un nuovo strumento per la sua professione. Ad affiancare Simone De Franceschi sarà il pianista Umberto Barisciano, mentre gli onori di casa saranno svolti dal “Past President” della F.O.S. Dario Biamonti.