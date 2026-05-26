Premio Tenco 2026, via alle prevendite per le serate all’Ariston: sconto under 25 sugli abbonamenti del Tenco

Sono ufficialmente aperte da oggi le prevendite degli abbonamenti per le tre serate del Premio Tenco 2026, in programma il 22, 23 e 24 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo. La storica rassegna dedicata alla Canzone d’Autore torna nella città dei fiori con un’edizione che si preannuncia ancora una volta ricca di musica, cultura e grandi protagonisti del panorama italiano e internazionale.

Gli abbonamenti sono acquistabili online sul sito ufficiale del Club Tenco e presso il botteghino del Teatro Ariston, aperto tutti i giorni dalle 17 alle 21 e il sabato anche dalle 10 alle 13. I biglietti per le singole serate saranno invece disponibili a partire dal 1° luglio 2026. Questi i prezzi degli abbonamenti:

Poltronissima : 180 euro + 15 euro di prevendita

: 180 euro + 15 euro di prevendita Poltrona : 123 euro + 12 euro di prevendita

: 123 euro + 12 euro di prevendita Galleria: 90 euro + 9 euro di prevendita

Tra le novità dell’edizione 2026 debutta anche uno sconto speciale del 15% per gli under 25, valido esclusivamente sugli abbonamenti acquistati direttamente al botteghino del Teatro Ariston. Parallelamente, sul sito ufficiale del Club Tenco resta attiva fino al 31 maggio la piattaforma per presentare le autocandidature alle Targhe Tenco 2026, riconoscimenti assegnati ai migliori dischi pubblicati tra il 1° giugno 2025 e il 31 maggio 2026.

Fondata a Sanremo nel 1972 da Amilcare Rambaldi, l’Associazione culturale Club Tenco continua a promuovere la musica d’autore italiana nel segno di Luigi Tenco. Come ricorda il Club, “lo scopo del Club è quello di riunire tutti coloro che, raccogliendo il messaggio di Luigi Tenco, si propongono di valorizzare la canzone d’autore”. Dal 1974 il Premio Tenco rappresenta uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi dedicati alla musica d’autore, una manifestazione unica in Europa capace di riunire artisti, operatori del settore e pubblico nel nome della qualità artistica e poetica della canzone.