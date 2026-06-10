Sanremo accoglie l’incontro tra Italia e Norvegia: sabato prossimo il concerto del Coro Nova Tempora e del Klæbu Damekor

La musica diventa ponte tra culture e tradizioni nella città di Sanremo. Sabato prossimo alle 18, la Chiesa Luterana di Corso Garibaldi farà da cornice a un appuntamento di grande interesse artistico e umano: il concerto che vedrà protagonisti il Coro Nova Tempora dall'Italia e il Klæbu Damekor dalla Norvegia. L'evento, dal titolo "In Concerto", nasce dall'incontro tra due realtà corali accomunate dalla stessa passione per il canto e dalla volontà di promuovere il dialogo attraverso la musica. Un'occasione speciale per il pubblico sanremese e per gli appassionati del repertorio corale, che potranno assistere gratuitamente a una serata di elevato profilo musicale.

A guidare le due formazioni saranno le direttrici Gabriella Costa e Siv Alice Gunnes-Meadal, figure di riferimento nei rispettivi percorsi artistici, mentre al pianoforte accompagnerà l'esibizione la pianista Daria Malakhova. L'iniziativa si svolgerà presso la Chiesa Evangelica Luterana di Sanremo, luogo che negli anni si è distinto per l'attenzione rivolta alla promozione di eventi culturali e musicali aperti alla cittadinanza. L'ingresso sarà libero, consentendo a tutti di partecipare a questo significativo momento di incontro internazionale nel segno dell'arte e della condivisione.

Come suggerisce il messaggio della locandina, "Italia incontra Norvegia": un'espressione semplice ma capace di racchiudere il senso più autentico dell'iniziativa, dove le voci si uniscono superando confini geografici e linguistici per dare vita a un'unica esperienza musicale.