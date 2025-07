Sanremo, cinque punti vendita e decine di lavoratori: quale futuro per Carrefour dopo l’acquisizione da parte di NewPrinces?

Il futuro dei punti vendita Carrefour in Italia è ufficialmente passato nelle mani del gruppo italiano NewPrinces, e a Sanremo la notizia non può lasciare indifferenti. In città sono infatti attivi ben cinque supermercati a marchio Carrefour – tra Market ed Express – dislocati tra Corso Garibaldi, Corso Marconi, la Statale Aurelia all’altezza di Valle Armea, via Pietro Agosti e via della Repubblica. Cinque presidi commerciali che offrono servizi fondamentali alla popolazione, come aperture h24, consegna a domicilio e ritiro in negozio, ma che soprattutto rappresentano un punto di riferimento occupazionale per decine di lavoratrici e lavoratori.

L’acquisizione, dal valore complessivo di un miliardo di euro, porterà nei prossimi anni al ritorno dell’insegna Gs, storica catena italiana assorbita da Carrefour nel 2010. L’obiettivo dichiarato da NewPrinces è quello di rilanciare la rete nazionale, integrandola con la propria piattaforma logistica e riportandola in attivo attraverso un investimento da 437,5 milioni di euro. Ma i sindacati, a livello nazionale, hanno già proclamato lo stato di agitazione e chiesto un confronto urgente al Ministero delle Imprese per discutere delle prospettive occupazionali e della tenuta dei livelli di servizio.

“In Liguria sono coinvolti oltre 150 negozi e oltre 2000 lavoratori. Vogliamo verificare il piano di rilancio per la salvaguardia dell’occupazione di tutte le unità produttive, le condizioni di lavoro e il mantenimento del contratto nazionale integrativo aziendale attualmente in vigore – dichiara Cristina D’Ambrosio, segretaria regionale Uiltucs Liguria - Lo scorso 21 luglio abbiamo dichiarato unitariamente lo stato di agitazione a causa delle mancate risposte di Carrefour Italia circa le prospettive dei dipendenti diretti e indiretti a Genova”.

A Sanremo, però, al momento regna l’incertezza. In molti, tra le corsie e nelle retrovie dei punti vendita, si interrogano con preoccupazione: “Non sappiamo cosa succederà. Se ci saranno chiusure, riduzioni di personale o riorganizzazioni. Per ora nessuno ci ha detto nulla”.

Il timore è che anche in un territorio tradizionalmente legato alla grande distribuzione, come quello sanremese, i cambiamenti decisi altrove possano avere ricadute pesanti sulla quotidianità di chi lavora. Il gruppo NewPrinces ha assicurato di voler mantenere gli attuali organici, ma i sindacati nazionali attendono di vedere nero su bianco i dettagli del piano industriale. A Milano, sede centrale di Carrefour Italia, si parla di una possibile inclusione dell’attuale management. Ma cosa succederà nei singoli territori?

Sanremo, con i suoi cinque punti vendita, è una delle città che potrebbero essere più coinvolte da eventuali strategie di razionalizzazione. Al momento è ancora troppo presto per aspettarsi comunicazioni da parte della politica locale, che, nel momento in cui la notizia è diventata ufficiale, era (ed è) impegnata su due partite cruciali per il futuro della città a Roma: l’Aurelia Bis e il Festival. Tuttavia, nulla esclude che, in una possibile fase di stallo nei prossimi mesi, dall’amministrazione comunale possa arrivare più di un segnale, almeno di ascolto e vicinanza, verso lavoratori e famiglie.

Il futuro dei Carrefour sanremesi – e con essi quello dei dipendenti – è legato a doppio filo agli sviluppi di un’operazione che ha risvolti internazionali, ma che avrà conseguenze molto concrete anche nelle vie della nostra città.

Il 30 luglio, intanto, ci sarà l'incontro al Mimit e il 31 luglio il coordinamento nazionale dei delegati. Intanto a Sanremo, da oggi, si attenderanno risposte e segnali.