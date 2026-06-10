Sanremo, il Cinema Ariston propone il film-evento “SACRO CUORE – Il Suo Regno Non Avrà Mai Fine”

L’opera che ha commosso la Francia, superando i 400 mila spettatori, arriva anche a Sanremo per due appuntamenti speciali al Cinema Ariston. Il film-evento “SACRO CUORE – Il Suo Regno Non Avrà Mai Fine” sarà proiettato giovedì 11 giugno alle ore 20.30 e sabato 13 giugno alle ore 17.00, offrendo al pubblico un’esperienza cinematografica intensa e ricca di significato.

Diretto da Sabrina e Steven J. Gunnell, il docufilm nasce in occasione del 350° anniversario delle apparizioni del Cuore di Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque, avvenute tra il 1673 e il 1675 a Paray-le-Monial, in Borgogna. Attraverso ricostruzioni storiche, testimonianze dirette e riflessioni teologiche, il film accompagna lo spettatore in un viaggio alla scoperta di una delle devozioni più diffuse e profonde della tradizione cristiana.

Lontano dall’essere un racconto destinato esclusivamente ai praticanti, “SACRO CUORE” dà voce a uomini e donne di età, provenienze ed esperienze diverse, mostrando come il messaggio del Cuore di Gesù continui a interrogare e a toccare persone appartenenti a ogni contesto sociale, anche molto lontane dalla vita della Chiesa.

Il sorprendente successo ottenuto nelle sale francesi testimonia la capacità di questa produzione di parlare al cuore del grande pubblico, trasformando un tema spirituale in una proposta cinematografica coinvolgente e attuale. “SACRO CUORE” si presenta così come un’occasione preziosa per riscoprire, attraverso il linguaggio del cinema, una storia che attraversa i secoli e continua a offrire interrogativi e risposte all'uomo contemporaneo.

PROIEZIONE DI “SACRO CUORE” AL CINEMA ARISTON DI SANREMO:

Giovedì 11 giugno – ore 20.30

Sabato 13 giugno – ore 17.00

Biglietti su: www.aristonsanremo.com e alla cassa del cinema Ariston.