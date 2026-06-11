La sanremese Georgia Mos accende l'estate con "Pasaporte"

L’energia contagiosa e la carica esplosiva della sanremese Georgia Mos, una delle donne dj e producer più seguite d’Italia con migliaia di followers, nonché uno dei volti di spicco della scena dance ed house mondiale inserita anche nella classifica tra le migliori dj al mondo, torna a farci ballare con “Pasaporte”, il nuovo singolo in collaborazione con Kanu già disponibile su tutte le principali piattaforme digitali, pronto ad accendere il dancefloor di quest’estate alle porte. L’artista si prepara anche alla partenza del “Georgia Mos summer tour” nuovo tour estivo che la vedrà protagonista nei principali club e festival d’Italia e d’Europa.

L’eclettica dj dal carattere cosmopolita e globale che ha saputo conquistare le folle dei palchi più prestigiosi al Mondo grazie allo straordinario carisma delle sue performance si prepara così a far scatenare il pubblico per un’estate in costante levare e dal sapore indimenticabile.

“Sono davvero contenta di tornare in musica con questa nuova produzione – dichiara Georgia Mos – "Pasaporte" racconta una realtà che conosco molto da vicino: quella di chi vive costantemente in viaggio. Tra aeroporti, valigie sempre pronte e passaporti consumati da timbri e partenze, il brano è una fotografia perfettamente autentica della vita di chi attraversa il mondo inseguendo esperienze, musica e nuove ispirazioni. Un brano che rispecchia tutta la mia grinta, positività, e personalità in vortice di energia ed emozioni allo stato puro che fuoriescono soltanto con le good vibes della musica. “Pasaporte” è anche Una dedica a tutti coloro che hanno sempre una valigia pronta e un passaporto in mano.

"Pasaporte" è una traccia Afro House dal forte carattere internazionale, impreziosita dalla voce della stessa Georgia Mos, che interpreta il brano interamente in spagnolo. Le sue sonorità evocano scenari estivi e destinazioni iconiche come Mykonos, Ibiza e Miami, trasformando il viaggio in uno stato mentale prima ancora che in una destinazione. Il risultato è una produzione coinvolgente e solare, pensata per accompagnare chi è sempre in movimento e considera il mondo la propria casa.

Con "Pasaporte", Georgia Mos e Kanu firmano così una traccia che unisce groove Afro House, influenze internazionali e un messaggio universale: vivere senza confini, lasciandosi guidare dalla curiosità e dalla voglia di scoprire cosa c'è oltre la prossima partenza.

Conosciuta come una delle migliori dj e producer tra le donne più acclamate della scena contemporanea, Georgia Mos ha raggiunto in parecchi anni di gavetta una popolarità sempre maggiore che l’ha portata nel corso degli anni a collaborazioni di prestigioso internazionale. Il suo brano “If you had my love”, re-work della celebre hit di J.Lo, ha raggiunto in poco tempo oltre 5 milioni di ascolti su Spotify, sino alla collaborazione discografica con l'artista svizzera Pull N Way nel brano "Will you follow me?", sono solo alcune delle chicche a cura di Georgia Mos. Tra i suoi grandi successi anche “Call 911” feat Ella Loponte, “Amami a tempo” disco cantato e co-prodotto da Georgia per Universal Music, “Naked”, “Confetti”, “Pump the Jump “e la sua imperdibile versione remix de “La primavera” di Jovanotti che ha riscosso un grandissimo successo di pubblico.

“Anche se negli ultimi anni le donne dj hanno più spazio e più credibilità nel mondo musicale internazionale penso in generale ci sia ancora parecchia strada da fare – prosegue Georgia Mos - Fortunatamente io ho sempre avuto supporto da parte dei miei colleghi, ancora troppo spesso però noto come per alcuni sia “strano” vedere o ascoltare una donna in consolle. Io continuo a lavorare sodo e non mi arrendo, sogno nuove collaborazioni e continuo a produrre musica, spero un giorno di poter condurre un programma radiofonico o televisivo tutto mio. Nel frattempo non vedo ora di portare tutta la mia carica sui palchi di quest’estate, l’adrenalina del tour dal vivo e il palco è la dimensione che preferisco, un’emozione unica da condividere con il pubblico”

Georgia, originaria di Sanremo ma cittadina del mondo e con una cultura “open mind” si appassiona sin dalla tenera età alla musica studiando da ragazzina canto e chitarra classica. L’amore incondizionato per la musica la porta da subito a viaggiare per il mondo, fino a stabilirsi a Londra dove coltiva la sua passione per il Djing e la musica elettronica. Dopo memorabili esibizioni in alcuni tra i più importanti locali come il “Nikki Beach” di Miami, il “1 OAK” di New York, “Vip room” di Cannes e il “Privilege” di Ibiza, solo per citarne alcuni, locali in cui suonare per una donna non è proprio all’ordine del giorno, Georgia ha sdoganato ogni limite con la sola forza della sua musica. ll successo arriva con il programma televisivo “TOP DJ” in onda su Italia Uno, come unica concorrente donna. Da lì inizia un’importante tour in Europa e in Asia (China, India e Nepal) suonando in alcuni tra i più importanti club, venendo premiata anche come “Best New Comer Djane” nella classifica di Djane Mag mondiale. Ha sfilato più volte sul Red Carpet del Festival del Cinema di Venezia suonando come dj officiale di Cartier e sul red carpet del cinema di Cannes.

Di seguito le prime date del “Georgia Mos summer tour” - Date in continuo aggiornamento