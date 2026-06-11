Ventimiglia, estesi gli orari di intrattenimento musicale nel periodo estivo

Firmata l’ordinanza sindacale a Ventimiglia che disciplina l’estensione degli orari per la diffusione musicale nei pubblici esercizi durante la stagione estiva; da oggi, 11 giugno e fino al 7 settembre, che tradizionalmente rappresenta il periodo di maggiore attrattività turistica e vivacità per la città di Ventimiglia.

I nuovi orari sono i seguenti:

Zona fronte mare:

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 10:00 alle ore 01:00

Nei giorni festivi e prefestivi: dalle ore 10:00 alle ore 01:30

Centro cittadino:

Tutti i giorni: dalle ore 10:00 alle ore 24:00

Sono stati diversificati gli orari in base alla zona, tenendo conto delle diverse esigenze in termini di vivibilità e vocazione turistica.

Ulteriori misure innovative rispetto allo scorso anno sono state previste per contenere l’impatto acustico:

Ai locali situati sul fronte mare sarà richiesto di orientare le sorgenti sonore (come casse acustiche, amplificatori e simili) verso il litorale, in modo da ridurre le emissioni sonore nelle aree residenziali, dopo la mezzanotte.

Le attività di karaoke, ritenute più invasive dal punto di vista del disturbo acustico, e non apportanti un reale valore aggiunto all’attrattività turistica, saranno consentite tutti i giorni esclusivamente fino alle ore 24:00.

“Visti i risultati positivi registrati nel corso della passata stagione estiva, abbiamo deciso di confermare anche per quest’anno le medesime fasce orarie per l’intrattenimento musicale sul lungomare – dichiara il Vicesindaco e Assessore al Commercio Marco Agosta –. Una scelta che nasce dall’esperienza maturata sul campo e dal confronto costante con le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti, che ringrazio per la collaborazione e il contributo fornito.

L’obiettivo è continuare a sostenere le attività economiche e l’attrattività turistica della nostra città, offrendo occasioni di svago e intrattenimento ai cittadini e ai visitatori, senza trascurare il rispetto e la tutela di chi vive a Ventimiglia tutto l’anno. Riteniamo che il modello adottato lo scorso anno abbia garantito un buon equilibrio tra le esigenze delle imprese, del turismo e quelle dei residenti, motivo per cui abbiamo scelto di riproporlo anche per la stagione in corso.

Restano inoltre confermate le misure volte a limitare le attività maggiormente impattanti e l’obbligo, dopo la mezzanotte, di orientare le sorgenti musicali verso il mare, così da ridurre la propagazione del suono verso le abitazioni e favorire il riposo notturno dei cittadini.”