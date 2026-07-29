Filippo Graziani e l'Orchestra Sinfonica di Sanremo insieme per celebrare Ivan: questa sera all'Alfano

Questa sera, alle 21.30, l'Auditorium Franco Alfano di Sanremo ospiterà uno degli appuntamenti più attesi della Sanremo Summer Symphony: "OTTANTA. Buon Compleanno Ivan", il progetto con cui Filippo Graziani rende omaggio al padre Ivan Graziani, accompagnato per l'occasione dall'Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta dal maestro Marco Bellasi.

Più che un semplice concerto, lo spettacolo rappresenta un viaggio nella produzione artistica di uno dei più grandi cantautori italiani. Da oltre dieci anni Filippo Graziani porta sui palchi di tutta Italia il repertorio del padre, reinterpretandolo con uno sguardo personale, rispettandone l'identità ma arricchendolo con nuovi arrangiamenti capaci di avvicinare anche le nuove generazioni.

Il pubblico sanremese potrà ascoltare non soltanto i brani più celebri di Ivan Graziani, ma anche alcune canzoni meno conosciute, particolarmente care a Filippo, in un racconto musicale che alterna i grandi successi ai momenti più intimi della sua produzione. A rendere ancora più speciale l'appuntamento sarà la veste sinfonica dello spettacolo, realizzata insieme all'Orchestra Sinfonica di Sanremo.

«La Sanremo Summer Symphony è una bellissima iniziativa e sono felice che per la prima volta le canzoni di mio padre possano incontrare l'Orchestra Sinfonica di Sanremo. La sua musica ha una forza melodica e narrativa che continua a rivelare nuove sfumature: portarla su una veste sinfonica è un modo per farla respirare diversamente. Sono curiosissimo di riascoltare questi brani in una forma inedita, di lasciarmi sorprendere io per primo e di sorprendere il pubblico», ha dichiarato Filippo Graziani alla vigilia del concerto.

Il progetto "OTTANTA. Buon Compleanno Ivan" è nato nel 2025 per celebrare gli ottant'anni dalla nascita di Ivan Graziani. Partito come un tour teatrale, è cresciuto tappa dopo tappa fino al grande concerto finale di Teramo, città natale del cantautore, dove si sono alternati sul palco artisti come Manuel Agnelli, Irene Grandi, Mario Biondi, Raphael Gualazzi, Lucio Corsi, Eugenio Finardi, Frankie hi-nrg mc e Ditonellapiaga.

Da quell'esperienza è nato anche un album dal vivo che poche settimane fa ha conquistato la Targa Tenco 2026 nella categoria Miglior Album a Progetto, uno dei riconoscimenti più prestigiosi della canzone d'autore italiana. Un premio che ha confermato il valore di un progetto capace non solo di custodire l'eredità artistica di Ivan Graziani, ma anche di renderla viva e attuale attraverso lo sguardo del figlio Filippo.

Parallelamente al tour, il cantautore sta lavorando anche al suo prossimo album di inediti, in uscita in autunno per INRI Records, anticipato dal singolo "Povero Me", già presentato durante alcuni concerti.

Per chi volesse assistere allo spettacolo, sarà ancora possibile acquistare i biglietti questa sera direttamente alla biglietteria dell'Auditorium Franco Alfano, aperta dalle 20, fino a esaurimento dei posti disponibili.