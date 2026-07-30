Bajardo, alla Chiesa Vecchia un reading dedicato al Cavalier Bajardo

Dopo il primo appuntamento tenuto dal monaco buddhista Bhante Dharmapala, prosegue sabato 1° agosto alle ore 18, presso la suggestiva cornice della Chiesa Vecchia di San Niccolò a Bajardo, la settima annata delle "Bajardo Lectures", l’Università d’Estate promossa dall’Accademia della Pigna di Sanremo in collaborazione con gli "Amici di Bajardo" e gli "Alfieri di Castel Bajardo".
In programma non una semplice lezione, ma un vero e proprio reading teatrale dal titolo “Tant que vivray. Gesta, amore e morte del Cavalier Bajardo”, ideato dal professor Alberto Rizzuti — ordinario di Storia della civiltà musicale all’Università di Torino — con la voce recitante di Marcello Spinetta, attore del Teatro Stabile di Torino.
Lo spettacolo ripercorrerà le vicende di Pierre Terrail de Bayard (1473-1524), noto come "il cavaliere senza macchia e senza paura". Rizzuti proporrà per l'occasione un adattamento originale in ottave di endecasillabi basato sul melologo inizio Novecento dello scrittore Domenico Tumiati, integrato dalla recitazione su musiche e canti d'epoca attribuiti a compositori contemporanei di Bajardo.
Come di consueto per l'iniziativa culturale, gli incontri dell'Università d'Estate saranno successivamente resi disponibili sul canale YouTube "Bajardo Lectures".