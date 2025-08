Santo Stefano dà l’ultimo saluto a Jonathan Forzan: una folla commossa si stringe attorno alla famiglia (Foto e video)

Santo Stefano al Mare ha salutato oggi, con profonda commozione, Jonathan Forzan, il giovane di 31 anni ritrovato morto la scorsa settimana dopo giorni di ricerche. La cerimonia funebre si è svolta nella chiesa del paese in cui Jonathan è cresciuto, anche se da poco tempo si era trasferito a Riva Ligure, per stare vicino alla nonna dopo aver acquistato una casa.

Oltre 400 persone hanno preso parte al funerale, al punto che la chiesa non è riuscita a contenerle tutte: in molti sono rimasti sulla piazza, seguendo la messa grazie a un impianto audio esterno. Un segno profondo dell’affetto e del dolore condiviso da un’intera comunità. All’interno, tra i banchi gremiti, era presente una numerosa delegazione della Croce Verde di Arma di Taggia, associazione nella quale il padre di Jonathan presta servizio da molti anni. Tanti anche i commercianti ambulanti, categoria con cui Jonathan aveva un forte legame, sia per motivi familiari che professionali.

A rendere omaggio al giovane anche molti rappresentanti delle istituzioni: il sindaco di Santo Stefano al Mare, Marcello Pallini, i vertici del Comune di Taggia – il sindaco Mario Conio e il vicesindaco Espedito Longobardi – insieme alla consigliera comunale e regionale Chiara Cerri, e il sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra.

Un silenzio carico di emozione ha accompagnato il rito funebre, in una chiesa gremita di volti affranti. La Riviera dei Fiori si è stretta intorno alla famiglia, colpita da un dolore profondo e ancora difficile da elaborare.