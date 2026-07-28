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Cronaca | 28 luglio 2026, 17:46

Bordighera, tenta la truffa del 'finto maresciallo' a un'anziana: arrestato dai Carabinieri un uomo originario della Campania

L'anziana ha intuito il raggiro e ha avvertito i militari, che hanno bloccato il malvivente al momento della consegna dei gioielli. È il secondo episodio in città

Bordighera, tenta la truffa del 'finto maresciallo' a un'anziana: arrestato dai Carabinieri un uomo originario della Campania

Un uomo originario della Campania è stato arrestato dai Carabinieri di Bordighera per aver tentato una truffa ai danni di un’anziana, con il classico stratagemma del 'finto maresciallo'. Secondo quanto appurato dagli inquirenti, l’uomo avrebbe telefonato alla donna, chiedendole di consegnargli dei gioielli per una paventata indagine in corso. Un raggiro ormai tristemente noto, che fa leva sulla paura e sulla buona fede delle vittime, in particolare delle persone più anziane.

All’arrivo a casa della donna, il malvivente è stato fermato e arrestato dai Carabinieri che, nel frattempo, erano stati avvertiti dall’anziana. L'intervento dei militari ha così consentito di bloccare il presunto truffatore prima che riuscisse a impossessarsi dei gioielli. Si tratta del secondo tentativo di truffa registrato nella città delle palme, un dato che conferma la necessità di mantenere alta l'attenzione nei confronti di questo genere di raggiri.

Carlo Alessi

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