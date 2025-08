Sanremo, entrano in vigore le nuove regole per piazza Cassini e piazza Nota: varchi elettronici e accessi limitati

L’Amministrazione Comunale di Sanremo ha adottato due nuove ordinanze dirigenziali che ridefiniscono la circolazione veicolare in piazza G.D. Cassini e piazza Nota, in seguito alla decisione da parte della giunta di trasformare le due zone in aree pedonali.

Le determine uscite confermano quanto preannunciato nelle scorse settimane: piazza Cassini è ufficialmente trasformata in area pedonale permanente, con divieto totale di transito e sosta per i veicoli, ad eccezione di alcune categorie specifiche:

- Veicoli autorizzati con deroga rilasciata dagli uffici comunali (solo per transito);

- Velocipedi e veicoli assimilati (solo per transito);

- Forze di Polizia, mezzi di soccorso ed emergenza;

- Veicoli per il servizio di igiene urbana.

L’accesso per questi mezzi sarà consentito solo tramite i varchi elettronici posizionati all'intersezione con la galleria Francia, sotto costante monitoraggio. Tutte le precedenti disposizioni sulla viabilità in questa piazza sono revocate. La nuova segnaletica sarà installata a breve e saranno intensificati i controlli da parte della Polizia Locale. Per quanto riguarda piazza Nota, viene istituita un’area pedonale a orari, attiva dalle ore 10:30 alle 04:00 del giorno successivo. Durante l’intero arco della giornata (00:00–24:00) resta vietata la sosta a tutti i veicoli, con rimozione forzata per i trasgressori.

Sono previste alcune deroghe, tra cui:

- Carico/scarico merci consentito solo dalle 04:00 alle 10:30, con sosta temporanea e motore spento;

- Veicoli autorizzati, biciclette e mezzi assimilati, Polizia, Soccorso, Emergenza e servizi di igiene urbana;

- Transito consentito a mezzi con peso inferiore a 3,5 t, fatta eccezione per i veicoli dei servizi essenziali.

È inoltre prevista un’area riservata alla sosta dei veicoli per disabili sul lato levante della piazza, in prossimità dell’uscita della galleria. Anche in questo caso, i varchi saranno sorvegliati elettronicamente per garantire il rispetto delle nuove disposizioni.