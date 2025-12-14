L’I. C. Sanremo Centro Levante a “Scuola Futura”: musica e innovazione didattica protagoniste a Sanremo (foto)

L’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante partecipa a Scuola Futura, il campus itinerante sull’innovazione didattica promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che in questi giorni fa tappa a Sanremo con i laboratori nazionali di orientamento dedicati alla musica e alle STEM.

L’Istituto è presente fin dal primo giorno dell’iniziativa. Gli alunni delle classi terze della Scuola Primaria “A. Volta” hanno partecipato a laboratori didattici curati dall’Équipe Formativa Territoriale Liguria, vivendo esperienze di apprendimento attivo e coinvolgente.

Un ruolo significativo è svolto anche dagli studenti dell’indirizzo musicale della Scuola Secondaria di primo grado “Italo Calvino”, che partecipano alla sezione “Buone Pratiche delle scuole” con una serie di performance musicali. Nel corso delle giornate, si sono alternate sul palco le diverse classi di strumento: chitarra, violino, flauto traverso e pianoforte.

L’indirizzo musicale rappresenta una eccellenza formativa del nostro Istituto, capace di coniugare competenze tecniche, espressione personale e lavoro di gruppo, offrendo agli studenti un percorso di crescita artistica e umana di grande valore.

All’interno del campus è stata presente una postazione espositiva e dimostrativa, curata dai docenti Lucia Pappalardo e Fabrizio Ragazzi, nella quale i visitatori hanno potuto osservare da vicino gli strumenti musicali, comprendere come si costruisce un violino e approfondire il funzionamento del flauto, grazie a spiegazioni dirette e momenti di interazione.

Lunedì 15 dicembre, ultimo giorno di Scuola Futura, è prevista un’ulteriore performance musicale da parte degli studenti dell’indirizzo musicale, che torneranno ad esibirsi per offrire un nuovo momento di condivisione e valorizzazione del percorso svolto.

La partecipazione a Scuola Futura rappresenta un’importante occasione di crescita, confronto e condivisione, confermando l’impegno dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante nella promozione di una didattica innovativa, inclusiva e attenta allo sviluppo delle competenze degli studenti.