L'istituto Comprensivo Sanremo Levante ottiene il bollino di 'eccellenza' per la formazione

L’Istituto Comprensivo Sanremo Levante, avendo concorso all’ “Avviso pubblico per la selezione di progetti e iniziative relative a strategie innovative per la formazione del personale scolastico”, è stato selezionato quale scuola che ha promosso buone pratiche di eccellenza nel settore della formazione. Potrà quindi fregiarsi del bollino di buona pratica di eccellenza, riconosciuto dalla Scuola di Alta Formazione dell’Istruzione del M.I.M. ed essere inserito nel catalogo delle buone pratiche delle strategie innovative che sarà al più presto pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione e del merito nella pagina dedicata alla SAFI.

Il progetto premiato “Orientiamoci: come favorire il successo formativo degli studenti attraverso il percorso di mentoring”, è stato illustrato dalla dirigente, dott.ssa Anna Maria Fogliarini, dalla referente, professoressa Claudia Stritof, dalla vicepreside, professoressa Elena Pasio Giorgi nel workshop “Circle time: Buone pratiche delle istituzioni scolastiche su esperienze di innovazione didattica relazionale”, che ha avuto luogo il giorno 13.03.2025 alla fiera Didacta Italia 2025 svoltasi a Firenze, presso la Fortezza da Basso nel contesto degli eventi promossi dal Ministero dell’istruzione e del merito. Il progetto comporta la formazione di un gruppo di insegnanti nel contesto di una comunità di pratiche sul mentoring orientativo attraverso l’approccio dell’apprendistato cognitivo. Analizzando un percorso di mentoring già svolto con un gruppo di studenti, se ne analizzano in chiave migliorativa aspetti progettuali ed esecutivi. Si illustrano ed approfondiscono gli approcci innovativi per stimolare gli studenti: test conoscitivi, scrittura autobiografica, mappe digitali per organizzare le riflessioni degli studenti, IA e fotografia come strumenti di espressione creativa, interviste e attività performative: il tutto in ottica laboratoriale.

Sono individuati i passaggi chiave della progettazione per l’orientamento, analizzando fasi del percorso, punti di forza e criticità. Il confronto nella comunità di pratiche genera nuove idee, rafforzando l’autonomia nella pianificazione e favorendo un’apertura interdisciplinare. I docenti inoltre sviluppano competenze pratiche imparando a progettare un portfolio con Google Sites per documentare percorsi formativi e interessi degli studenti. In una ottica di ricerca azione si riflette sulla implementazione e revisione di un percorso di mentoring orientativo per renderlo efficace, condivisibile, rispondente ai bisogni della comunità educante. Si introduce anche lo strumento del Web Quest per guidare gli studenti nell'esplorazione dell'offerta formativa del territorio e nell’identificazione di percorsi coerenti con i loro interessi.

Il progetto approccia il tema dell’orientamento combinando attività digitali, artistiche e narrative, la dimensione “umanistica” incentrata sulla persona con quella tecnologica per favorire e promuovere a pieno campo la riflessione metacognitiva degli studenti e guidarli a scoprire le proprie aspirazioni, i propri talenti. Un buon esempio di come i finanziamenti del P.N.R.R. possono diventare una risorsa per l’intera comunità professionale proiettata nel miglioramento continuo.