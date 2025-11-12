L’ I.C. Sanremo Centro Levante presenta “Primi Passi…”: un percorso educativo della fascia d’età 0-6 anni.

L’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante presenta l’iniziativa “PRIMI PASSI…”, un progetto dedicato al percorso educativo della fascia d’età 0-6 anni. Al centro dell’iniziativa si pone la crescita armoniosa e l’individualità di ogni bambina e bambino, valorizzando al tempo stesso la collaborazione con le famiglie e il dialogo costante tra Nidi e Scuole dell’Infanzia.

Un incontro speciale per bambini da 0 a 6 anni, un’occasione di scoperta, relazione e apprendimento, nell’ambito del percorso integrato 0-6 anni della Scuola dell’Infanzia. Siamo lieti di invitare tutte le famiglie a partecipare ai nostri laboratori didattici, pensati per condividere esperienze, emozioni e momenti di crescita insieme.

L’obiettivo è costruire una comunità educativa integrata, capace di accompagnare i più piccoli nei primi anni di vita e di apprendimento, ponendo solide basi per il loro futuro scolastico e personale. Nel quadro di questo percorso, l’IC Sanremo Centro Levante ha dato vita a nuovi scenari educativi che si intrecciano tra loro attraverso la molteplicità dei linguaggi e delle esperienze. Il progetto interpreta una visione pedagogica ampia, in linea con gli obiettivi nazionali per la prima infanzia, e rappresenta una vera e propria “rivoluzione culturale” in tema di continuità verticale d’Istituto.

Questa rivoluzione si concretizza nella ricca offerta formativa delle scuole dell’infanzia dell’Istituto, nella centralità della didattica laboratoriale, nella formazione costante dei docenti, nella cura degli ambienti di apprendimento, nell’uso di metodologie digitali innovative e nella realizzazione di progetti condivisi con il territorio e gli Enti Locali.

“Primi Passi…” rappresenta dunque un’occasione di incontro e partecipazione: un momento per conoscersi, condividere esperienze, vivere insieme attività e laboratori che coinvolgono i bambini e mostrano l’impegno e la passione di chi, ogni giorno, si dedica alla loro crescita. Un percorso fatto di competenza, entusiasmo e collaborazione, dove scuola, famiglie e comunità camminano fianco a fianco… un passo alla volta.