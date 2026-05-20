Sanremo, allarme sicurezza nel parcheggio davanti alla scuola di piazza San Pietro: la segnalazione di Damiano e Rodà (Foto)

Buche, crepe e avvallamenti nel parcheggio davanti alla scuola dell’infanzia e primaria di piazza San Pietro. È la denuncia dei consiglieri comunali di opposizione Marco Damiano e Monica Rodà, che chiedono un intervento urgente da parte dell’amministrazione nella città di Sanremo.

Secondo quanto riferito dai due esponenti, l’area è utilizzata quotidianamente da bambini, famiglie e personale scolastico, ma si troverebbe in condizioni di degrado ormai avanzato. Le fotografie scattate sul posto documenterebbero un manto asfaltato compromesso, con cedimenti e fessurazioni diffuse che rappresentano un potenziale rischio per la sicurezza pubblica.

“Non stiamo parlando di una zona periferica abbandonata – spiegano i consiglieri – ma di uno spazio scolastico frequentato ogni giorno da famiglie e alunni della scuola materna ed elementare”.

Le criticità segnalate riguardano in particolare la presenza di buche e deformazioni della pavimentazione, che potrebbero causare inciampi e cadute, oltre a possibili danni ai veicoli. Una situazione che, sottolineano Damiano e Rodà, trasmette anche un’immagine di forte trascuratezza in un contesto che dovrebbe garantire standard elevati di sicurezza e decoro.

Da qui la richiesta all’amministrazione comunale: “La sicurezza dovrebbe essere una priorità assoluta. Per questo chiediamo un intervento urgente di messa in sicurezza e il ripristino della pavimentazione, insieme a una verifica tecnica complessiva delle condizioni dell’intera area”.

La segnalazione riaccende il tema della manutenzione degli spazi pubblici nelle zone scolastiche, dove la tutela dei più piccoli resta una delle priorità più sentite dalla comunità.