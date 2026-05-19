Turismo, parcheggi, eventi, cultura ed enogastronomia: candidati sindaco di Bordighera a confronto (Foto e video)

Turismo, parcheggi, eventi, cultura, enogastronomia, sviluppo economico e associazioni di categoria tra i temi affrontati nel corso del dibattito-confronto andato in scena in serata nel Teatro Golzi, al Palazzo del Parco, tra i cinque candidati sindaco di Bordighera: Marzia Baldassare (Bordighera Domani), Massimiliano Chicco Iacobucci (Per Bordighera), Carlo La Vigna (Bordighera Viva), Davide Sattanino (Obiettivo Bordighera) e Axel Vignotto (Avanti Bordighera).

L'evento, organizzato da Confcommercio Bordighera, è stato condotto da Elena Sparago. L’ordine di risposta è stato determinato mediante un’unica estrazione iniziale. Per ciascun intervento ogni candidato ha avuto a disposizione un tempo massimo di due minuti per le prime sei domande e di un minuto per la settima e ultima domanda con possibilità di replica di un minuto. Il tempo è stato monitorato tramite countdown con timer proiettato sullo schermo e supporto visivo dedicato ai candidati presenti sul palco, così da consentire a tutti una gestione uniforme dei tempi di risposta.

Nel corso dell'incontro sono state poste complessivamente sette domande, rese note esclusivamente nel corso della serata, uguali per tutti i candidati per garantire parità di condizioni ed effettiva equità tra tutti i partecipanti: "Mi dica tre provvedimenti principali che adotterebbe nei primi cento giorni di mandato?"; "Come interpreta il ruolo del sindaco e della Giunta?"; "Turismo: da tutti riconosciuto come valore economico fondamentale: quali sono i punti di forza che lei immagina per renderlo più attrattivo e duraturo?"; "Qual è la sua posizione sul tema parcheggi a servizio dei residenti, turisti e attività economiche?"; "Quale ruolo dovranno avere eventi, cultura ed enogastronomia, nello sviluppo economico della città?"; "Quale visione ha sul contributo progettuale che possono dare le associazioni di categoria della città nella programmazione degli eventi?"; "Si presenti, perché dovrebbero votarla?".