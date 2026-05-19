Sanremo: San Martino nel caos per la nuova rotatoria, Fratelli d’Italia “Via della Repubblica è un imbuto”

Dopo la notizia pubblicata oggi dal nostro giornale (QUI) scatta subito lo scontro politico sulla nuova rotatoria in fase di realizzazione tra l’Aurelia, via della Repubblica e via Lamarmora, nel quartiere di San Martino a Sanremo. I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Antonino Consiglio ed Elisa Balestra hanno presentato un’interpellanza con risposta orale indirizzata al presidente del Consiglio comunale, al sindaco e all’assessore alla Viabilità e ai Lavori Pubblici per denunciare i “gravissimi disagi” legati ai lavori in corso.

Nel documento, i due consiglieri ricordano come l’opera, ritenuta strategica per il traffico in uscita dall’Aurelia Bis e realizzata a scomputo degli oneri dei lavori di Portosole, nasca con l’obiettivo di migliorare la circolazione attraverso la sostituzione degli storici impianti semaforici con una rotatoria. Secondo Fratelli d’Italia, però, l’attuale configurazione del cantiere starebbe producendo l’effetto opposto. In particolare viene contestato il restringimento della carreggiata di via della Repubblica, dove l’immissione sull’Aurelia sarebbe stata ridotta da due corsie a una sola. I consiglieri parlano di “code chilometriche che risalgono fino alla caserma militare”, denunciando una situazione che starebbe paralizzando l’intero quartiere di San Martino. Nell’interpellanza viene inoltre evidenziato il rischio per i mezzi di emergenza: “La presenza di una sola corsia delimitata dai nuovi cordoli azzera completamente lo spazio laterale necessario ai veicoli per accostare e accantonarsi, determinando il gravissimo rischio di bloccare il passaggio di un’ipotetica ambulanza”.

Nel testo si sottolinea anche come il quartiere sia già interessato da altri cantieri temporanei, tra cui la recente chiusura di via Lamarmora per asfaltatura, e come la pressione sul traffico sia destinata ad aumentare ulteriormente con il futuro nuovo svincolo in uscita.Attrav erso l’interpellanza, Consiglio e Balestra chiedono all’amministrazione comunale se sia consapevole dei disagi quotidiani vissuti dai residenti e dagli automobilisti, quali valutazioni tecniche abbiano portato alla riduzione delle corsie e se vi sia la volontà di intervenire “in autotutela o in variante per ripristinare la doppia corsia” prima della conclusione definitiva dell’opera. Infine, Fratelli d’Italia domanda quali misure urgenti si intendano adottare nel breve periodo per mitigare traffico e congestionamenti, chiedendo l’inserimento della pratica all’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio comunale.