Criticità su pulizia, acqua e trasporto pubblico a Bordighera. Mara Lorenzi: "Staremo vicino ai cittadini"

"Pulizia, acqua e trasporto pubblico. Curare i disservizi delle società non gestite dal Comune sono le richieste elettorali più difficili ma noi ribadiamo l'impegno, in caso di un'eventuale nostra amministrazione, a stare vicino ai cittadini" - afferma Mara Lorenzi, candidata consigliere nella lista Obiettivo Bordighera a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino.

"Durante questa tornata elettorale a Bordighera, molte delle criticità segnalate dai cittadini riguardano funzioni non gestite direttamente dal Comune. Si tratta dell’igiene urbana gestita da TeknoService srl per i 18 Comuni del Bacino Ventimigliese, che ha Ventimiglia come comune capofila; del servizio idrico gestito da Rivieracqua S.p.A., per la quale la Provincia è l’ente di controllo; e del trasporto pubblico locale gestito da Riviera Trasporti S.p.A., per la quale la Provincia ha ruolo di indirizzo strategico, finanziamento e controllo" - sottolinea Mara Lorenzi - "Diamo voce pubblica alle lamentele dei cittadini per farle conoscere ai destinatari, ribadire gli impegni che il nostro gruppo di Obiettivo Bordighera per Sattanino Sindaco ha scritto nel programma e chiedere ai Comuni con cui queste criticità sono condivise di formare un fronte determinato ad ottenere miglioramenti concreti e sostenibili".

"Da più di dieci anni Bordighera ha un’ottima performance nella percentuale di raccolta differenziata ma continua ad arrancare faticosamente sull’igiene urbana. Nel 2022 il Comune ha rimodulato con Teknoservice il piano dei servizi originariamente previsti dal contratto per soddisfare meglio i bisogni dei cittadini. Apprendiamo che quel livello era il massimo possibile e sembra essere un limite invalicabile. Il meccanismo di miglioramento rimasto oggi al Comune è il controllo, mirato ad ottenere recupero e ricollocazione delle ore calcolate a progetto. Attiveremo una revisione delle assegnazioni, una potente macchina di controllo comunale e un’interlocuzione con il Comune Capofila ma, contemporaneamente, costruiremo la documentazione utile per prendere decisioni alla scadenza del contratto nel 2029" - mette in risalto Mara Lorenzi - "Il costo dell’acqua, bene pubblico e primario, è una sfida. A Bordighera l’aumento è stato sofferto più che in altri comuni perché il servizio idrico comunale aveva avuto costi molto contenuti, in parte sovvenzionati dalla fiscalità generale. L’appello che ci hanno fatto ora i cittadini e gli agricoltori è drammatico: dopo il passaggio a Rivieracqua S.p.A il costo dell’acqua sta crescendo di anno in anno e sta diventando insostenibile. Ricordando che Rivieracqua deve agire come società pubblica, sarà nostro impegno approfondire con la Provincia i meccanismi per l’aggiornamento delle tariffe, in modo che i costi di riparazioni e ammodernamento della vetusta rete idrica inaccudita per anni non ricadano in blocco sui cittadini".

"Sull’inadeguatezza ormai cronica del servizio di Riviera Trasporti ho unito la mia voce a quella di tanti altri in tempi non sospetti" - evidenzia Mara Lorenzi - "Un servizio efficiente è un diritto per chi ne ha bisogno per andare al lavoro o a scuola, è utile per dare mobilità alle persone anziane, ed è indispensabile per liberare la nostra Riviera dal traffico inquinante delle automobili. Obiettivo Bordighera intende fare la sua parte dotando progressivamente Bordighera di navette elettriche che almeno nei periodi più affollati limitino il bisogno di usare l’auto e i parcheggi ma non è più rimandabile un salto di qualità nel servizio intercomunale che deve includere l’entroterra. La Regione ha stanziato fondi per nuovi autobus. Serve allo stesso tempo un progetto e relativi investimenti che proiettino il trasporto pubblico nei prossimi vent'anni, perché la nostra Riviera è già indietro di dieci. Riteniamo che il cittadino non possa essere lasciato solo nel rapportarsi ai servizi forniti da grandi società. Le amministrazioni comunali, individualmente o meglio in gruppo, devono vegliare ed essere interlocutori attivi".