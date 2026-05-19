Consiglio comunale acceso a Sanremo tra scontro politico e nuove approvazioni

Consiglio comunale particolarmente acceso, ieri a Sanremo, nel corso di cui le pratiche tecniche hanno lasciato spazio a un'ampia discussione politica con l'opposizione che ha accusato la maggioranza di scarsa coesione politica, in particolare sul punto delle modifiche al Pud per il demanio marittimo.

Ad aprire l'assise però è stato il caso di Nessy Guerra, tornato in consiglio a un anno e mezzo di distanza con un intervento del consigliere Vittorio Toesca: "Come già condiviso in quest'aula, dobbiamo muoverci in maniera concreta. Perciò nei prossimi giorni avvieremo una fase di confronto per capire come poter agire in merito. Nei prossimi giorni saranno promossi degli eventi per il tema e approfitto della situazione per esprimere la vicinanza nella speranza che il tutto si possa risolvere al più presto".

Tra i provvedimenti principali discussi e approvati durante l'assise, è stato adottato il nuovo piano delle facciate, aggiornamento previsto dalla normativa regionale che punta a migliorare e valorizzare il decoro urbano cittadino. È stata poi approvata la pratica relativa ad Amaie Energia e Servizi Srl, con l’aumento del capitale sociale e la modifica della deliberazione del 3 novembre 2025: l’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. Via libera anche alla variante al Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime, presentata dal settore Sviluppo economico, ambientale e floricoltura – servizio Demanio marittimo, anch’essa resa immediatamente eseguibile.

A chiudere i lavori è stato il riconoscimento di un debito fuori bilancio pari a 66.017,87 euro, legato a una sentenza.