ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Politica

Politica | 19 maggio 2026, 07:01

Sanremo, approvato all’unanimità in consiglio l’ordine del giorno di FdI per migliorare i collegamenti con il Palasalute

Chiesto il potenziamento urgente del trasporto pubblico per garantire l’accesso ai servizi sanitari, soprattutto alle fasce più fragili

Sanremo, approvato all’unanimità in consiglio l’ordine del giorno di FdI per migliorare i collegamenti con il Palasalute

Il Consiglio comunale di Sanremo ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dai consiglieri di Fratelli d’Italia Antonino Consiglio ed Elisa Balestra, con cui si chiede un intervento urgente per potenziare l’accessibilità del Palasalute attraverso il trasporto pubblico locale. Al centro del documento la richiesta di favorire i collegamenti con la struttura sanitaria, soprattutto dopo il trasferimento di numerosi servizi – tra cui la Farmacia Territoriale – in un’area attualmente poco servita dai mezzi pubblici. I firmatari impegnano il sindaco e l’assessore competente ad avviare un confronto con i vertici di Riviera Trasporti per migliorare corse e fermate, facilitando il raggiungimento del Palasalute, delle farmacie e dei poli sanitari della zona.

Secondo i consiglieri, la situazione sta causando disagi significativi alla cittadinanza, in particolare alle fasce più fragili: anziani, persone con disabilità e pazienti cronici risultano infatti i più penalizzati da collegamenti insufficienti o inadeguati. Particolare attenzione viene riservata alla Farmacia Territoriale, definita “uno dei servizi di maggiore rilevanza sociale e sanitaria”, essendo l’unico presidio autorizzato alla distribuzione diretta di farmaci salvavita e terapie complesse. Le difficoltà nel raggiungerla rischiano, secondo il documento, di compromettere concretamente il diritto alla salute dei cittadini, trasformando il problema dei trasporti in una vera e propria “barriera sociale”.

Nel testo viene inoltre richiamato l’articolo 32 della Costituzione, ribadendo come il diritto alla salute debba essere garantito anche attraverso l’effettiva accessibilità ai presidi sanitari. Tra le richieste avanzate all’Amministrazione figurano:

  • un confronto urgente con Riviera Trasporti per potenziare il servizio in prossimità del Palasalute;
  • la realizzazione di uno studio tecnico per individuare soluzioni rapide ed efficaci di collegamento diretto;
  • l’individuazione di adeguate coperture finanziarie per rendere il servizio stabile e coerente con gli orari della struttura sanitaria.

Durante la discussione in aula, Elisa Balestra ha evidenziato le difficoltà di raggiungere il Palasalute, sottolineando in particolare l’impatto sulle categorie più vulnerabili. Con l’approvazione unanime dell’ordine del giorno, il Consiglio comunale ha dunque dato il via a un percorso che punta a garantire un accesso più equo e semplice ai servizi sanitari cittadini.

News collegate:
 Consiglio comunale acceso a Sanremo tra scontro politico e nuove approvazioni - 19-05-26 07:14
 Sanremo, modifiche al Pud e scontro politico. L'opposizione "Scelte senza coesione", la maggioranza "Dettate dal confronto democratico" - 18-05-26 22:01
 Sanremo approva il piano facciate: via libera unanime in consiglio - 18-05-26 19:44
 Sanremo, il Consiglio compatto sui dividendi del Casinò: approvato l’ordine del giorno - 18-05-26 18:24
 Sanremo, scontro politico in consiglio sul 118 e sul futuro dell’ospedale - 18-05-26 17:54
 Sanremo, Strada Maccagnan, sicurezza e manutenzione: interpellanza in consiglio comunale - 18-05-26 16:47
 Cimitero di Valle Armea, degrado e sicurezza: il caso approda in consiglio comunale - 18-05-26 16:37
 Tensioni per il 25 aprile, interpellanza in consiglio comunale su cerimonia e Villa Peppina - 18-05-26 16:15

Elia Folco

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium