Decoro urbano e manutenzione ordinaria: il piano d'azione di Bordighera Domani per i primi cento giorni di mandato

"Il tempo in politica è una variabile psicologica prima ancora che cronologica". Lo è per “Bordighera Domani“, la lista a sostegno della candidata a sindaco Marzia Baldassarre, che ha già in agenda un piano d'azione da presentare per i primi cento giorni di mandato.

Si configura come un vero e proprio 'contratto di fiducia' con la cittadinanza, puntando su quella concretezza che troppo spesso svanisce nei corridoi della burocrazia. "L’obiettivo è chiaro: generare un impatto visibile, immediato e percepibile nel quotidiano di chi vive il territorio, dal centro alle frazioni più distanti" - dichiara Marzia Baldassarre, la candidata a sindaco di “Bordighera Domani” - "La priorità assegnata al decoro urbano e alla manutenzione ordinaria non è un semplice esercizio di estetica ma un atto di rispetto verso la comunità. Una strada illuminata correttamente e un marciapiede sicuro sono i presupposti fondamentali per la qualità della vita e la sicurezza reale dei cittadini".

"In questo senso – spiega Baldassarre - l'attivazione della videosorveglianza chiude il cerchio, garantendo che agli investimenti sulla bellezza corrisponda una tutela costante dell'ordine pubblico". Tuttavia, un’amministrazione non può limitarsi a gestire l’ordinario. La vera scommessa si gioca sulla capacità di rilancio economico. "Abbiamo pensato di istituire un tavolo permanente con le categorie produttive segnala la volontà di passare da una gestione verticistica a un modello di governance partecipata, dove chi produce valore ha voce in capitolo nelle scelte strategiche" – dice la candidata a sindaco - "Questo dialogo diventa essenziale per sostenere il commercio locale, cuore pulsante dell’identità cittadina".