Suolo pubblico conteso a Ventimiglia, Futuro Nazionale: "Non accettiamo che il confronto politico venga trasformato in un’arena di odio ideologico"

"Nessun nostro iscritto o simpatizzante ha mai rivolto minacce o intimidazioni. Futuro Nazionale è un movimento democratico, già radicato nel territorio, che partecipa ai presìdi pubblici nel pieno rispetto della legge e delle libertà costituzionali" - dicono Gianluca Baxa e Carlo Rivetti del Comitato Costituente di Ventimiglia 026 di Futuro Nazionale replicando alle dichiarazioni delle associazioni XXV Aprile e Sumud Ponente Ligure sul suolo pubblico conteso.

"La mattina di sabato 9 maggio verso le 9, militanti del Comitato Costituente di Ventimiglia 026 di Futuro Nazionale si sono recati in via Roma, all'angolo con via Repubblica di fronte all'Unicredit per allestire un gazebo per la raccolta di firme e tesseramenti, così come autorizzato dal comando della polizia locale di Ventimiglia e così come fatto da ormai ben cinque settimane" - raccontano Baxa e Rivetti - "Accortosi con stupore che era già presente un gazebo allestito da una fantomatica associazione XXV Aprile e Sumud Ponente Ligure, Carlo Rivetti ha telefonato alla polizia locale richiedendo l’intervento di una pattuglia che accertasse l’abuso messo in atto. La polizia locale, alla presenza di personale del commissariato della polizia di Stato, ha accertato quanto sostenuto da Futuro Nazionale relativamente alla legittimità di installare il gazebo secondo l’ordine cronologico delle domande autorizzative presentate e così hanno intimato a Sumud di spostarsi in un altro spazio (domanda presentata il 31.12.2025 per tutto l’anno solare 2006 a firma 'Team Vannacci X Legio Ventimiglia' ora Futuro Nazionale Vannacci Comitato Ventimiglia 026)".

"Nessun nostro iscritto o simpatizzante ha mai rivolto minacce o intimidazioni a chicchessia, così come dimostra la richiesta di intervento della polizia locale prima di avanzare richieste, proprio per addivenire a una composizione legale e pacifica del contendere. Al contrario, sono stati proprio alcuni presenti al presidio a utilizzare toni aggressivi, insulti e provocazioni, nel tentativo evidente di creare tensione e poi attribuirla ad altri" - sottolineano Baxa e Rivetti - "Ribadiamo con fermezza che non accettiamo né accetteremo mai che il confronto politico venga trasformato in un’arena di odio ideologico".

"Attribuirci etichette come 'nazifascisti' non è un’opinione politica, è un tentativo deliberato di delegittimazione e criminalizzazione, privo di qualsiasi fondamento per le quali verrà presentata querela per diffamazione aggravata nei confronti di chi ha rilasciato tali dichiarazioni" - mettono in evidenza Baxa e Rivetti - "È un atto dovuto, non solo per tutelare la reputazione, ma per riaffermare un principio basilare: il confronto pubblico può essere anche duro ma non può mai sconfinare nella falsificazione dei fatti o nell’attribuzione di condotte mai avvenute. Futuro Nazionale Comitato 026 continuerà a essere presente sul territorio con serietà, trasparenza e rispetto. Chi cerca lo scontro, chi usa l’insulto come arma politica, chi inventa nemici immaginari per coprire il vuoto delle proprie idee, parla da solo".