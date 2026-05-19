Caro bollette idriche, il candidato sindaco Iacobucci: "L’acqua è un bene essenziale, non possiamo permettere che i cittadini di Bordighera vengano lasciati soli"

"L’acqua è un bene essenziale e non possiamo permettere che i cittadini vengano lasciati soli davanti a costi sempre più elevati" - dice il candidato sindaco a Bordighera Massimiliano Iacobucci intervenendo sul tema dell’aumento delle bollette idriche che sta interessando cittadini, famiglie e attività economiche del territorio.





"Negli ultimi anni troppe famiglie e troppe imprese si sono trovate ad affrontare aumenti pesanti e difficili da sostenere" - dice il candidato della lista 'Per Bordighera' esprimendo forte preoccupazione sugli ingiustificati rincari applicati da Rivieracqua e annunciando un impegno concreto per tutelare la comunità di Bordighera.

Il candidato sindaco sottolinea, infatti, "la necessità di proseguire con i ricorsi fatti dal comune ed eventualmente nuove azioni legali che stiamo studiando con i nostri consulenti legali". Tra gli impegni che Iacobucci intende portare avanti vi sono "la richiesta di maggiore trasparenza sui costi e sulla gestione del servizio; tutela delle fasce più fragili della popolazione attraverso agevolazioni e strumenti di sostegno; attenzione particolare alle attività commerciali, artigianali e turistiche penalizzate dagli aumenti; monitoraggio costante della qualità del servizio e degli investimenti sulle infrastrutture idriche e verifica e controllo degli eventuali sprechi economico del gestore".