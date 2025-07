Al via i saldi estivi: da questa mattina sconti anche a Sanremo (Foto)

Sono ufficialmente partiti questa mattina anche a Sanremo i tanto attesi saldi estivi, al via in contemporanea con il resto della Liguria e con la maggior parte d’Italia. Una giornata attesa da molti, con consumatori pronti a cogliere l’occasione per rinnovare il guardaroba, acquistare accessori o semplicemente concedersi qualche affare nei negozi della città.

Il centro di Sanremo si è animato fin dalle prime ore della giornata, con negozi aperti e vetrine allestite ad hoc per attirare residenti e turisti in cerca dell’occasione giusta. Tanti gli esercizi aderenti, dal piccolo commercio di prossimità ai grandi brand, con sconti che partono dal 20% e arrivano fino al 50-70% su capi di abbigliamento, calzature, articoli per la casa e molto altro.

I saldi dureranno fino al 18 agosto, offrendo un ampio periodo di tempo per approfittare delle promozioni. Secondo le stime nazionali, ogni famiglia italiana spenderà in media poco più di 200 euro durante la stagione degli sconti.

La speranza dei commercianti è che il clima estivo e il flusso turistico possano contribuire a dare slancio alle vendite, in un contesto non semplice per il commercio tradizionale. Intanto, per chi ama lo shopping, l’occasione è servita: Sanremo si prepara a vivere un mese e mezzo di saldi, tra affari e passeggiate sotto il sole della Riviera.