Ventimiglia, Di Muro: "Riprende per luglio e agosto il pattugliamento in bici della polizia locale"

Torna il servizio di pattugliamento in bici della polizia locale a Ventimiglia. Gli agenti controlleranno, principalmente, le spiagge, il lungomare, le piste ciclabili, l'area portuale e il centro storico.

Un'iniziativa voluta dall'Amministrazione Di Muro per garantire sicurezza in città, in particolar modo nella stagione estiva considerato l'arrivo di turisti italiani e stranieri. "Riprende per luglio e agosto il pattugliamento in bici della polizia locale su spiagge, lungomare, ciclabile, porto e Ventimiglia alta" - annuncia il sindaco Flavio Di Muro.

"Un servizio di prossimità e informazione a cittadini e turisti per la stagione estiva" - sottolinea il primo cittadino.