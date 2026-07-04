Rotary Club Sanremo, Christian Del Vento è il nuovo presidente per l’anno rotariano 2026-2027

Christian Del Vento è il nuovo presidente per l’anno rotariano 2026-2027.

Si è svolta nella serata di ieri la tradizionale cerimonia del passaggio delle consegne del Rotary Club Sanremo, che ha segnato l’inizio dell’anno rotariano 2026-2027. Al termine del proprio mandato, la presidente uscente la professoressa Stefania Sandra ha passato il testimone al professor Christian Del Vento, ordinario di Letteratura italiana all’Università di Pavia, che guiderà il club nei prossimi dodici mesi.

La presidente uscente è stata salutata da un lungo e caloroso applauso dei soci, che hanno voluto esprimere il loro sincero ringraziamento per l’impegno, la dedizione e l’attività svolta durante il suo anno di presidenza, caratterizzato da numerose iniziative al servizio del club e della comunità.

Nel corso della serata sono state inoltre conferite le onorificenze Paul Harris Fellow (PHF) al dottor Andrea Ghirardelli e all’avvocato Maurizio Foglino, quest’ultimo al termine del suo incarico di assistente del Governatore del Distretto. L’assemblea ha inoltre rivolto un caloroso saluto al nuovo assistente del Governatore, avvocato Ettore Guazzoni, formulandogli i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico.

Assumendo la presidenza, Christian Del Vento ha rivolto un saluto ai soci, confermando la volontà di proseguire nel solco tracciato dal club e di sviluppare nuovi progetti ispirati allo spirito di servizio, alla cultura e all’attenzione verso la comunità. Ad affiancare il nuovo presidente sarà un Consiglio Direttivo composto dall’ingegner Franco Formagini, vicepresidente, dal dottor Claudio Sparago, segretario, dal dottor Massimo Buonsignore, tesoriere, dal dottor Luca Minchiardi, prefetto, e dai consiglieri dottor Paolo Demarchi, dottoressa Alberta Alberti, dottor Alberto Guglielmi Manzoni e dottor Andrea Ghirardelli. Completano la squadra di presidenza la presidente eletta, dottoressa Carolina Cuzoni e la professoressa Stefania Sandra.

La cerimonia si è conclusa in un clima di amicizia, partecipazione e condivisione, dando ufficialmente avvio al nuovo anno rotariano, che vedrà il Rotary Club Sanremo proseguire il proprio impegno a favore della comunità attraverso attività di servizio, iniziative culturali e progetti di solidarietà.