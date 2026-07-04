'Nonno vigile' a Ventimiglia, Di Muro: "Aumento di spesa per incrementare il servizio in più plessi scolastici della città"

Verrà incrementato il servizio del 'nonno vigile' a Ventimiglia per far sì che possano essere coperti più plessi scolastici il prossimo anno.

Un'iniziativa, voluta dall'Amministrazione Di Muro, che è stata molto apprezzata durante l'anno scolastico appena concluso, sia dai genitori che dagli insegnanti. "Le mamme della scuola di Santa Marta hanno voluto ringraziare Pietro con un simpatico gilet da 'Super Nonno Vigile', un regalo che rappresenta l’affetto e la gratitudine di tante famiglie per il prezioso servizio che svolge ogni giorno" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Desidero rivolgere a lui e a tutti i nonni vigile un sincero ringraziamento per l’impegno, la disponibilità e il senso civico che hanno messo quotidianamente al servizio della nostra comunità in questo anno scolastico ormai al termine".

Un servizio reso possibile grazie alla disponibilità di Auser. "La loro presenza all’uscita della scuola contribuisce a garantire la sicurezza dei nostri bambini e offre un punto di riferimento rassicurante per genitori, insegnanti e studenti" - sottolinea il primo cittadino - "Un progetto, iniziato con l'assessore Agosta e poi seguito dall'assessore Raco che ha già annunciato un aumento di spesa per consentire, l'anno prossimo grazie alla disponibilità di Auser, di incrementare il servizio per più plessi scolastici della città".