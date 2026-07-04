Bordighera celebra i suoi negozi storici: nasce la biennale "Maestri del Commercio"

Bordighera celebra i suoi negozi storici. Un riconoscimento per chi, con impegno, professionalità e spirito di servizio, ha contribuito a scrivere la storia commerciale della città. Nasce con questo obiettivo "Maestri del Commercio”: la nuova iniziativa promossa dal comune di Bordighera e fortemente voluta dall’amministrazione guidata dal sindaco Marzia Baldassarre.

La manifestazione, che avrà cadenza biennale, premierà le attività commerciali che hanno raggiunto importanti traguardi di “anzianità" sul territorio comunale: vent'anni, quarant'anni, cinquant'anni e oltre. La prima edizione è in programma il 25 ottobre, alle 11, al Teatro di Palazzo del Parco, con la conduzione, salvo variazioni, della presentatrice Patrizia Rossetti. Ai commercianti premiati sarà consegnata una prestigiosa aquila simbolo del riconoscimento: d'argento per i vent'anni di attività, d'oro per i quarant'anni e d'oro con diamante per i cinquant'anni e oltre, accompagnata da un diploma consegnato dal sindaco e dall'assessore al Commercio.

"Con 'Maestri del Commercio' vogliamo rendere omaggio a donne e uomini che, con il loro lavoro quotidiano, hanno contribuito alla crescita economica e sociale di Bordighera, diventando un punto di riferimento per cittadini e visitatori" - dichiara l’assessore al Commercio Alessandro Albanese - "Le nostre attività storiche rappresentano un patrimonio fatto di competenza, sacrificio e tradizione che merita di essere valorizzato e tramandato".

La selezione delle attività sarà effettuata attraverso un'attenta verifica incrociata dei dati ufficiali, così da garantire la massima correttezza e trasparenza nell'individuazione dei destinatari del riconoscimento. "Abbiamo voluto costruire un'iniziativa basata su criteri oggettivi e verificabili, incrociando i dati ufficiali a disposizione dell'amministrazione. L'obiettivo è riconoscere il valore di chi ha investito per decenni sul nostro territorio, contribuendo a mantenere vivo il tessuto commerciale cittadino" - aggiunge il consigliere Gianluca Gazzano - "Maestri del Commercio sarà non solo una premiazione ma anche un momento di ringraziamento collettivo verso chi ha fatto della propria attività una parte della storia di Bordighera. Per questo abbiamo scelto di istituire una manifestazione che tornerà ogni due anni e che diventerà un appuntamento fisso per la città".

Con questa nuova biennale l'amministrazione comunale intende valorizzare il commercio di prossimità e le imprese che, attraverso continuità, dedizione e capacità di rinnovarsi, hanno accompagnato l'evoluzione della città nel corso dei decenni, rafforzando il legame tra attività economiche e comunità locale.