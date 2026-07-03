Imperia, Salvatore Crupi è il nuovo dirigente della Squadra Mobile: a 27 anni guiderà l'ufficio investigativo

Nuovo incarico alla Questura di Imperia. Il Commissario Capo della Polizia di Stato Salvatore Crupi è stato nominato dirigente della Squadra Mobile, assumendo la guida di uno degli uffici investigativi più importanti della provincia, impegnato quotidianamente nel contrasto alla criminalità e nella tutela della sicurezza pubblica.

Ventisette anni, originario di Reggio Calabria, Crupi si è laureato all'Università Mediterranea della sua città, completando il proprio percorso accademico anche con esperienze di studio all'estero. Dopo un tirocinio formativo presso la Procura Generale della Corte d'Appello di Reggio Calabria, ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense. Entrato nella Polizia di Stato dopo aver vinto il concorso per Commissario, ha frequentato il 113° corso di formazione della Scuola Superiore di Polizia di Roma e ha successivamente ottenuto un Master universitario di secondo livello alla Luiss Business School in Organizzazione e Politiche di Pubblica Sicurezza.

Il suo primo incarico operativo è stato proprio alla Questura di Imperia, dove ha prestato servizio all'Ufficio di Gabinetto e all'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, maturando esperienza sia nell'attività organizzativa dell'amministrazione sia nel controllo del territorio e nella gestione degli interventi. Con la promozione alla qualifica di Commissario Capo, arriva ora la nomina a dirigente della Squadra Mobile, un passaggio che rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso professionale del giovane funzionario. «Il nuovo incarico rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso professionale del funzionario, chiamato a dirigere un ufficio strategico della Questura», si legge nella nota diffusa dalla Polizia di Stato.

Il questore di Imperia, Andrea Lo Iacono, ha espresso apprezzamento per il percorso professionale di Crupi, formulandogli «i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo e prestigioso incarico».