Sanremo, dopo Ferragosto presenze ancora alte: buoni numeri in città anche nella settimana successiva

Non solo ferragosto. A Sanremo anche la settimana successiva si è chiusa con un bilancio positivo. Alberghi, attività commerciali e pubblici esercizi hanno lavorato a pieno ritmo fino a sabato scorso, registrando numeri favorevoli, che parrebbero confermati anche per l'ultima settimana di agosto e le prime di settembre, quando con l'inizio delle scuole la stagione estiva giunge definitivamente al termine.

Secondo Silvio Di Michele di Federalberghi, i dati restano incoraggianti: "È andata bene questa settimana che si è conclusa, ma anche nelle prossime si prevede una buona presenza. Ci sarà sicuramente un cambio di clientela, ma fino a fine agosto i numeri saranno buoni. Poi a inizio settembre ci aspettiamo una flessione, che dovrebbe comunque stabilizzarsi su valori interessanti fino alla metà del mese, praticamente fino a fine estate, grazie anche al ritorno degli stranieri".

Anche Maurizio Massimino di Confesercenti conferma la tendenza: "Negli ultimi tre anni la settimana subito dopo ferragosto ha fatto registrare numeri persino migliori della precedente. Da oggi si inizia a vedere una flessione che riporta i dati a quelli di fine luglio, con tante camere ancora occupate. Una situazione che dovrebbe proseguire fino a fine mese, magari grazie ai soggiorni brevi, ma non con le stesse cifre del picco appena trascorso".

Dal fronte imprenditoriale, Christian Feliciotto di Confindustria parla di un calo fisiologico: "Fino a sabato è stato praticamente tutto completo, poi come è normale è iniziata la discesa. Molte attività in Piemonte e Lombardia riaprono, e gli stranieri hanno già ripreso lavoro e scuole. Ci aspettiamo quindi una fase più scarica, ma i numeri restano comunque buoni fino a fine mese".

Un bilancio positivo arriva anche da Andrea Di Baldassarre di Confcommercio: "L’ultima settimana è stata importante non solo per i volumi ma anche a livello lavorativo, spesso persino più della stessa settimana di ferragosto. Ora stiamo facendo valutazioni ma i dati degli associati sono generalmente soddisfacenti. La sfida è allargare questa forbice temporale e non concentrare tutto in pochi giorni, perché non tutte le realtà hanno registrato lo stesso andamento".

Diverso il quadro del commercio tessile, come spiega Paolo Lavista di Confcommercio Tessile: "Sicuramente c’è stata tanta gente, ma lo scontrino medio è rimasto basso. Dopo ferragosto abbiamo visto un calo notevole, mentre i giorni centrali erano stati molto positivi grazie alla coincidenza con i Saldi di Gioia e il weekend lungo. Quella è stata una spinta importante, ma poi la domanda si è ridotta, soprattutto da parte degli stranieri che in questo periodo acquistavano già i capi invernali".