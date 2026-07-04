Bordighera, via libera alla convenzione con la Croce Rossa: assistenza ai bagnanti con disabilità sulla spiaggia libera

La giunta comunale di Bordighera ha approvato giovedì la convenzione con il Comitato locale della Croce Rossa Italiana per l'attivazione del servizio di assistenza ai bagnanti con disabilità e a persone con necessità di ausili presso la spiaggia libera comunale compresa tra i Bagni Corallo e i Bagni Paloma. L'accordo, predisposto ai sensi dell'articolo 56 del Codice del Terzo Settore, ha l’obiettivo di garantire un'estate all'insegna dell'inclusione e dell'accessibilità.

Il servizio sarà svolto da personale della Croce Rossa adeguatamente formato e comprenderà l'accoglienza, l'accompagnamento in spiaggia e in acqua, l'assistenza alla balneazione, la sorveglianza dell'area, il mantenimento del decoro della spiaggia e, in caso di necessità, anche il primo intervento sanitario. È prevista inoltre la presenza di un punto di primo soccorso attrezzato con defibrillatore e delle dotazioni necessarie per fronteggiare eventuali emergenze.

Il Comune si impegnerà a mantenere in efficienza l'area attrezzata, garantendo le strutture e le dotazioni di base, tra cui passerelle, cabine spogliatoio, docce e cestini per la raccolta dei rifiuti, mentre alla Croce Rossa sarà riconosciuto un rimborso spese complessivo di 4.900 euro per la gestione del servizio.

«Con questa convenzione – dichiara l’assessore Massimiliano Bassi – Vogliamo rendere la nostra spiaggia sempre più accessibile e inclusiva, assicurando a tutti la possibilità di vivere il mare in sicurezza e con dignità. La collaborazione con la Croce Rossa rappresenta un valore aggiunto per la comunità, grazie alla professionalità dei volontari e alla loro consolidata esperienza nell'assistenza alle persone più fragili. Si tratta di un servizio concreto che mette al centro il diritto di ogni cittadino a godere pienamente degli spazi pubblici».

La convenzione disciplina il rapporto tra Comune e Croce Rossa nell'ambito delle attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore, valorizzando il ruolo del volontariato nella gestione di servizi rivolti alla collettività e confermando l'impegno dell'amministrazione comunale verso politiche di inclusione sociale e abbattimento delle barriere.