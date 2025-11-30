Trasformazione, stile e fotografia: a Ventimiglia il workshop "Meravigliosamente me" dedicato alle donne (Foto e video)

Un workshop gratuito per aiutare le donne a ritrovare autostima, femminilità e libertà interiore si è svolto ieri pomeriggio all'hotel Provenza a Ventimiglia. "Meravigliosamente me" con Alice Campora, un'analogista ed esperta di crescita personale, Angelina Russo, consulente d'immagine, armocromia e valorizzazione, e Cindy, boho spiritual photographer che trasforma la fotografia in un viaggio interiore, aveva l'obiettivo di 'trasformare' le donne su vari aspetti: emozionale, autostima, talenti, immagine e stile. Al termine si è svolta una lotteria finale, una piccola estrazione con premi a sorpresa.

Le partecipanti sono state coinvolte in esercizi pratici ed emozionali per renderle consapevoli dei loro blocchi, per riconnetterle con il loro potenziale interiore e aiutarle a ritrovare l'equilibrio energetico ed emozionale. "Le discipline analogiche sono una via d'accesso all'inconscio che non passa dalle parole ma dai segnali del corpo e dalle e mozioni profonde. Attraverso il linguaggio dell'inconscio, che si esprime anche tramite segnali sottili e non verbali, è possibile portare alla luce emozioni non espresse, memorie profonde e vissuti interiori che condizionano il nostro presente. Molte difficoltà interiori non nascono da ciò che sappiamo ma da ciò che abbiamo dimenticato, rimosso o non ascoltato" - afferma l'analogista ed esperta di crescita personale, la dottoressa Alice Campora - "L'approccio analogico permette di entrare in contatto con queste memorie emozionali, favorendone l'emersione e l'elaborazione in modo guidato, affinché possano essere riconosciute, vissute e trasformate all'interno di un percorso sicuro e accompagnato. Bisogna interrompere schemi ripetitivi e auto-sabotaggi, ritrovare lucidità, equilibrio e centratura, liberare energia vitale e autenticità. E' un metodo che lavora in profondità, senza invadere, ma accogliendo ciò che emerge con rispetto e presenza. Attraverso questo ascolto profondo, l'energia bloccata si libera e il cambiamento comincia a prendere forma. Attraverso tecniche mirate accompagno l'energia verso i punti vitali in cui risiede il potenziale di guarigione creando uno spazio sicuro di rilascio e rigenerazione. Ogni anima ha un richiamo, la mia missione è aiutare le donne ad ascoltarlo e ad avere il coraggio di seguirlo. La bellezza viene da dentro quando ci sentiamo bene con noi stesse".

Le donne presenti hanno potuto, inoltre, ascoltare i consigli della consulente d'immagine e stylist. "Aiuto le donne a trovare armonia con sé stesse per acquisire maggiore sicurezza e vedersi sotto una nuova luce. In base ai colori e alla fisicità le aiuto a tirare fuori il proprio stile. Mi occupo, infatti, di armocromia, body shape, guardaroba, stile e personal shopper" - dice Angelina Russo la cui missione è valorizzare l'immagine senza stravolgerla per far ritrovare sé stesse - "Innanzitutto bisogna trovare la propria stagione armocromatica. Inizio facendo un'analisi personalizzata dei colori che valorizzano l'incarnato, occhi e capelli per scoprire la palette personale della donna per poter esaltare la sua immagine naturale. Poi passo alla Body Shape. Analizzo la morfologia del corpo, studio le proporzioni e le linee per individuare i tagli e i volumi più adatti a valorizzare la figura. Faccio, in seguito, un'analisi del guardaroba styling per valorizzare i capi che già uno possiede. Insieme combineremo nuovi outfit per ricreare uno stile in linea con la propria immagine e personalità. La giornata di shopping è un'esperienza esclusiva di shopping consapevole durante la quale guiderò le donne nella scelta dei capi perfetti per loro unendo estetica, comfort e autenticità, ogni acquisto sarà un passo per raggiungere la versione più sicura e luminosa di sé stesse. Nessuno vuole essere la fotocopia di un'altra".

Dopo una gustosa merenda, si è presentata Cindy, una fotografa spirituale che fa tanti lavori con le donne. "Attraverso lo scatto accompagno le donne a riconoscere la propria vera essenza e a ritrovarsi nelle proprie immagini" - dichiara Cindy - "La fotografia diventa, infatti, specchio dell'anima, un rituale che unisce autenticità e bellezza interiore. Ogni sessione è un percorso di consapevolezza: non solo foto ma un'esperienza che fa sentire la donna davvero vista".