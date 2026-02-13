Sanità e casa di comunità, a Ventimiglia confronto tra i sindaci del comprensorio e il nuovo coordinatore di area As1 Anfosso

Momento di confronto su temi sociosanitari tra i sindaci del comprensorio e il nuovo coordinatore di area dell’Asl Marino Anfosso. L'incontro è avvenuto nella sala consiliare del comune di Ventimiglia.

Un'occasione per fare il punto su priorità e obiettivi futuri. "Ho avuto il piacere di invitare il nuovo coordinatore di area dell’Asl, Marino Anfosso, al distretto che presiedo e che riunisce i 18 sindaci del comprensorio, per la sua presentazione ufficiale e per entrare subito nel merito dei temi sociosanitari che stanno particolarmente a cuore a tutto il nostro territorio" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "È stato un momento importante di confronto operativo, durante il quale abbiamo condiviso priorità e obiettivi comuni. Tra questi, un focus particolare sul prossimo grande traguardo della nostra amministrazione comunale, ma direi dell’intero comprensorio: l’apertura della Casa di Comunità".

Tra i vari temi affrontati anche l'apertura della casa di comunità a Ventimiglia. "Un progetto su cui stiamo lavorando in sinergia con Asl1 per garantire un servizio di accoglienza e assistenza sanitaria sempre più efficiente e vicino ai nostri concittadini, in particolare alle persone più fragili e alla popolazione anziana" - sottolinea il primo cittadino - "L’intervento del dottor Anfosso è stato molto apprezzato da tutti i presenti. Le sue origini nel nostro territorio testimoniano un legame autentico con la nostra comunità, un attaccamento che si unisce alla competenza e alla professionalità dimostrate negli anni. A nome mio e di tutti i sindaci del distretto, rivolgo al dottor Anfosso i migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che la collaborazione istituzionale porterà risultati concreti per la salute e il benessere dei nostri cittadini".